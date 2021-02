Einbruch in Dürbheimer Firma

Am Wochenende, im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagabend, so die Polizei, sind Unbekannte in eine Firma für Automobiltechnik in der Straße „In Breiten“ in Dürbheim eingedrungen und haben dort vier Getränke- und Süßigkeitenautomaten aufgebrochen. Zudem hebelten sie Zwischentüren auf und durchsuchten Räume und Schränke nach Wertsachen. Was die Täter genau entwendet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/ 93 18-0, ermittelt und bittet um Hinweise.