Einbruch in Aixheimer Sportheim

Unbekannte sind im Zeitraum von Sonntag, 10.30 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, in ein Sportheim in der Straße „Neu-Eichhof“ in Aixheim eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und gelangten in die Innenräume des Gebäudes. Dort zerschlugen die Einbrecher ein Sparschwein und nahmen aus diesem Bargeld mit. In der Folge verließen die unbekannten Täter das Gebäude über eine Feuertür im Keller. Der von den Einbrechern verursachte Schaden am Gebäude wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen und bittet Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Sportheims aufgefallen ist, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 931 80, zu melden.