Einbrecher suchen Vereinsgebäude heim

In ein Vereinsgebäude im Denkinger Gewann „Vor Eichen“ eingebrochen sind Einbrecher zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, so berichtet die Polizei.

Laut Polizeibericht schlugen Unbekannte eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere. Dort stahlen sie mehrere Kisten Bier und Schnapsflaschen im Gesamtwert von etwa 100 Euro. Der Schaden an der beschädigten Scheibe beläuft sich auf rund 150 Euro.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, entgegen.