Unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag gewaltsam und unter Zuhilfenahme einer am Tatort aufgefundenen Leiter über ein Fenster in die sich am östlichen Ende der Denkinger Straße befindlichen Betriebsräume eines Bauunternehmens eingedrungen.

Aus der Lagerhalle entwendeten die Tatverdächtigen laut Polizei Handwerkzeug und Werkzeugmaschinen, die in der Nacht zum Sonntag für einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Denkingen verwendet wurden. Es sei davon auszugehen, dass sich mehrere Täter an dem Einbruch beteiligten.

Personen, die im Bereich des Tatorts Beobachtungen machten und der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein vermutlich zum Transport des Diebesgutes und der Tatverdächtigen benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, zu melden.