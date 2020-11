Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, so die Polizei, haben bisher unbekannte Täter drei Einbrüche in landwirtschaftliche Gebäude verübt. Die Gebäude liegen entlang der Neufraer Straße zwischen Rottweil und Neufra.

Die Scheunen wurden laut Polizeibericht alle gewaltsam mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs aufgebrochen. Aus einer der Scheunen wurde ein Aggregat, ein Zweischar-Volldrehpflug der Marke Raabe und diverse Werkzeuge und aus einer weiteren Scheune vier hochwertige Gelenkwellen der Marke Walterscheid im Wert von etwa 3000 Euro entwendet. In der dritten Scheune haben der oder die Täter weitere vier Zapfwellen teilweise von den Geräten abgebaut und ebenfalls mitgenommen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Rottweil unter Telefon 0741/477-0 erbeten.