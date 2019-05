In der Zeit zwischen vergangenem Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 23 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, in eine Einliegerwohnung in der Uhlandstraße einzudringen. Die Einbrecher hebelten laut Polizei mehrfach an zwei verschiedenen Fenstern der Wohnung. Die Fenster hielten den Aufbruchsversuchen stand. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Telefon 0741 / 477-0) entgegen.

