Einbrecher nehmen Cabriolet mit

Unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Ostersonntag, 11 Uhr, in ein Wohnhaus an der Lindenstraße eingebrochen. Das gesamte Haus wurde laut Polizei durchwühlt. Ob aus dem Gebäude etwas gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Was fehlt, ist das schwarze Audi A3 Cabriolet mit dem amtlichen Kennzeichen RW- T 2410. Von einem weiteren Auto haben die Einbrecher die Räder abmontiert und mitgenommen. Die Fahndung nach dem gestohlenen Auto ist eingeleitet. Zeugen, die in Lackendorf verdächtige Beobachtungen gemacht oder das gestohlene Cabriolet zwischenzeitlich gesehen haben, werden gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Telefon 0741 477 0).