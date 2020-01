Einbrecher erbeuten hohe Summe aus Tresor

Unbekannte Täter sind am Sonntagabend oder in der Nacht zum Montag über das Dach in die Betriebsräume eines sich am nördlichen Ortsrand an der Hauptstraße befindlichen Lebensmittelmarkts eingestiegen. Hierzu stiegen die Täter laut Polizei unter Zuhilfenahme von Leitern auf das Dach, öffneten die Dacheindeckung und gelangten so in die Betriebsräume, wo sie nach einem Wandaufbruch den Tresor des Lebensmittelmarkts aufflexten. Es sei davon auszugehen, dass sich mehrere Täter an dem Einbruch beteiligten. Ihnen gelang es, aus dem Tresor eine fünfstellige Geldsumme zu erbeuten. An Gebäude und Inventar verursachten die Täter hohen Sachschaden. Personen, die im Bereich des Tatorts Beobachtungen machten und der Polizei sachdienliche Hinweise auf die Tatverdächtigen oder ein vermutlich zum Transport benutztes Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 / 9318-0, zu melden.