Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Über eine aufgehebelte Terrassentür sind am Sonntag unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus in Wellendingen gelangt. Sie durchsuchten laut Polizei alle Räumlichkeiten und richteten einen Schaden von mehreren hundert Euro an.

Den Dieben fiel überwiegend Bargeld und Schmuck in die Hände. Möglicherweise hatten sich die Ganoven bereits einen Tag vorher über die persönlichen Verhältnisse informiert. Zumindest erhielten die Bewohner am Vorabend einen ungewöhnlichen und deshalb verdächtigen Anruf von einem Unbekannten, der sich nach Bargeld und einem Sparbuch erkundigte. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.