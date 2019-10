Einbrecher durchsuchen Zimmer

Unbekannte Täter haben im Laufe des Dienstags die Zugangstür eines ehemaligen Gasthauses in der Tuttlinger Straße aufgebrochen. Laut Polizei drangen sie im Obergeschoss in die privaten Räume des 67-jährigen Bewohners ein und durchsuchten gezielt alle Zimmer. Außer einer Geldkassette, in der sich Bargeld in geringer Höhe befand, wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurde der Einbruch von Passanten wahrgenommen, Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Telefon 07424/9318-0.