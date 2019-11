Ein wunderschönes Kirchenkonzert

„Licht in diese Welt“ zu bringen ist das Anliegen des kanadischen Sängers und Songwriters Danny Plett gewesen am Donnerstagabend in der voll besetzten evangelischen Kirche Aldingen. Pfarrer Ulrich Dewitz brachte es in seiner Begrüßung auf den Punkt: „ Es sind dies drei Dinge – einfühlsame Musik zu hören, Motivation zur bevorstehenden Kirchenwahl am kommenden Sonntag zu holen und uns alle unsere Herzen zu öffnen“.

Aus sechs Musikern besteht die Gruppe von Danny Plett: Einem Drummer, einem Bass- und Gitarrenspieler, einer Violinistin, allesamt aus den USA, zwei Sängerinnen aus Freiburg und Norddeutschland sowie Danny Plett selbst. Musik gehört untrennbar zu seinem Leben. Der Sänger und Songwriter wuchs in einer musikalischen Familie auf. Bereits mit zwölf Jahren schrieb er eigene Lieder. Schon früh gab er Konzerte, und seine Stimme war in Radio- und TV-Spots zu hören. Mit 21 Jahren veröffentlichte er sein Debüt-Album „You are The One“, dem bis heute 16 weitere folgten. Danny Pletts Tourneen führten durch Kanada, die USA und Europa.

Die Aldinger Kirche war mit professioneller Licht- und Tontechnik ausgestattet. „The Little Drummer Boy“ von K. Davis mit dem bekannten „ratata-tam“ machte den Anfang des tollen Konzertabends. Plett komponierte „Das Josefslied“. Sein Anfang zeichnet sich durch ein Eingangssolo auf der Violine aus. „O Holy Night“ von J.M. Neale glänzte durch die Solostimme der Sängerin und das anschließende Duett.

Weihnachten ist die beste Zeit für Kinder. Dies inspirierte Plett, „The Winter Show“ zu komponieren, ein beschwingtes Kinderlied. Es folgte ein klassisches Stück aus dem 15. Jahrhundert, „Gott mit uns Emanuel, O, komm du Morgenstern….“. Dann kam ein weiteres altes Kirchenlied, in dem die Engel die frohe Botschaft verkünden, „Gloria in excelsis Deo“, jubilierend vorgetragen.

Ein Sprung in die Neuzeit geschah mit dem Gospel „ O messiah“ von Plett. Von ihm stammt auch „Eine Nacht wie heut“. Was darf aber auch bei neuzeitlicher Musik auf keinen Fall fehlen? Natürlich die „Stille Nacht, heilige Nacht“. Es wurde wunderschön einfühlsam dargeboten, als Kontrast folgte in Rock-fetziger Aufmachung „O du fröhliche“. „Go, tell it on the mountain“ setzte den Schlusspunkt des wunderschönen Kirchenkonzerts. Alle Besucher klatschten begeistert mit und erbaten sich zwei Zugaben.