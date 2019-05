„Du bist ein Ton in Gottes Melodie“. Unter diesem Motto haben am Sonntag in der Kirche St. Marien, Aldingen, folgende Kinder von Pfarrer Sabu Palakkal zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen: Kalina Ewa Krystek, Liana Schwan, Patrycia Taranek, Louie Alexander Weiß, mit dabei aus St. Georg, Aixheim: Lena Bader, Hanna Efinger, Mira Elise Mahler, Ronja Evelyn Maucher, Alin Andrei Pascu, Lara Marie Pfriender, Samuel Renz, Nadia Swiatek, Sven Zimmerer. Der Musikverein aus Aixheim und Theresa Zepf an der Orgel wirkten an der musikalischen Gestaltung der Feier mit.