Ein neuer Pfarrer für Aldingen

Mit der Investitur von Pfarrer Oliver Helmers am Sonntag in der Mehrzweckhalle Denkingen hat die evangelische Kirchengemeinde Aldingen nach über zwei Jahren Vakanzzeit wieder einen neuen Pfarrer. Auch die Gemeinden Denkingen und Frittlingen profitieren davon der zweiten Pfarrstelle.

Das Bibelwort „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns frohlocken und seiner uns freuen“ begleitete nicht nur den Festgottesdienst, sondern stand auch bei allen Rednern im Mittelpunkt.

Unter den Klängen des Posaunenchors „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ wurde Pfarrer Oliver Helmers vom Gesamtkirchengemeinderat, dem Besetzungsgremium, Pfarrer Ulrich Dewitz und dem Dekan Sebastian Berghaus durch die Halle vor den Altar begleitet.

„Wir wollen alle fröhlich sein“ erklang es aus hunderten Kehlen nach den Grußworten von Pfarrer Dewitz und Dekan Berghaus, bevor sich Pfarrer Oliver Helmers vorstellte. Dekan Sebastian Berghaus nahm Helmers die Verpflichtung und das Gelöbnis zur Verkündigung des Evangeliums, der Erteilung der Sakramente, den pfarramtlichen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung der Landeskirche zu tun und das Beichtgeheimnis zu wahren ab. „Sie übernehmen Verantwortung in der Gemeinde und ich wünsche Ihnen Menschen, die sich von Ihnen anstecken lassen“, so Dekan Berghaus. „Viele Straßen meiner neuen Heimat Denkingen habe ich bereits durchwandert, nun freue ich mich die Menschen, die in den Straßen wohnen, kennen zu lernen“, sagte Pfarrer Helmers unter großem Beifall.

Mit passenden Chören umrahmten der Posaunenchor unter Leitung von Erich Vosseler, die Worshipband mit Johannes Hauser und der Kirchenchor unter der Leitung von Daniel Bruder die Feier.

Mut und Kraft sind nötig

Als Weggefährten sprachen Diakon Martin Faiß und Stefan Herter zukunftsweisende Worte, denn ein Pfarrer zu sein sei eine große Ehre, brauche jedoch viel Mut und Kraft.

Seine erste Predigt stellte Pfarrer Helmers unter das Wort von Matthäus: „’Wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen: Rück von hier nach dort! Nichts wird euch unmöglich sein.’ Er wagte zu sagen: Leute vergesst nicht wie wertvoll euer Glaube ist. Aus dem kleinen Senfkorn wird im Laufe der Zeit ein großer Baum und ein Eimer Kieselsteine im Sommer hat weniger Wert, jedoch im Winter kann er unheimliches leisten. „Die Kraft des Glaubens zu entdecken, und viele Kieselsteine bei Bedarf zu streuen, will ich mit Ihnen zusammen in der kommenden Zeit versuchen“.

Mit den Fürbitten der Diakoninnen Karin Pohl und Sieglinde Kamm für einen guten Start ihres neuen Pfarrers wurde die kirchliche Feier beendet.

Im weltlichen Teil der Feier hieß Bürgermeister Rudolf Wuhrer im Namen der Gemeinde Denkingen und gleichzeitig im Namen der Bürgermeisterkollegen Ralf Fahrländer, Aldingen, und Dominik Butz, Frittlingen, Pfarrer Oliver Helmers mit seiner Familie herzlich willkommen. „Das evangelische Gemeindezentrum in Denkingen, das jetzt Ihre Familie wieder mit Leben füllt, war schon immer ein Ort der Solidarität und des ökumenischen Miteinanders“, so Wuhrer.

Norbert Anton Schnee überbrachte im Namen der katholischen Kirchengemeinden die Glückwünsche. Er betonte, das alle Türen für eine gute Zusammenarbeit offen stünden.

Jürgen Thieringer hatte im Auftrag der 19 Vereine Gutscheinen mitgebracht. Der Pfarrer könne so das vielfältige Vereinsleben kennen lrnen. Christoph Glaservom vom Bezirksjugendwerk freute sich auf die Zusammenarbeit in der Jugendarbeit. Pfarrer Helmut Pipiorke wünschte stellvertretend für die Pfarrerschaft im Distrikt eine glückliche Hand für die künftigen Aufgaben. Die Vertreterin des KG Aldingen, Brigitte Hauser, sagte: „Wir freuen uns auf die gemeinsamen Wege.“ Mit einem Mittagessen und Kaffee und Kuchen schloss die Feier.