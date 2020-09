Ein Leben lang der Natur verbunden

Sein ganzes Leben ist durch die Arbeit in der Natur und die Anzucht und Pflege von Bäumen geprägt. Eugen Häring ist über die Grenzen von Dürbheim hinaus eine bekannte und engagierte Persönlichkeit. Am Sonntag, 20. September, kann Eugen Häring den 90. Geburtstag feiern.

Eugen Häring wuchs in Bubsheim mit acht Geschwistern in einfachen und bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater Eugen widmete sich auch schon dem Obstbau und der Aufzucht von Obstbäumen und so wurde Eugen schon in seiner Kindheit mit dem Obstbau und der Liebe zur Natur vertraut gemacht.

Im Jahre 1954 heiratete der Jubilar seine Frau Maria geb. Reger aus Dürbheim. Zusammen mit seiner Frau baute er den Baumschulbetrieb auf, der sich zu einem vielfältigen und renommierten Betrieb entwickelte.

Durch sein Fachwissen und die langjährige Erfahrung wurde für die Anzucht und die hohe Qualität seiner Obstbäume, Rosen und Pflanzen in der ganzen Region bekannt.

Er hielt Vorträge und Schnittkurse in vielen Gemeinden und war und ist bis heute ein gefragter Ratgeber. Im Jahr 1995 hat er sein Geschäft an seinen jüngsten Sohn Gerhard übergeben, der den Familienbetrieb weiterführt. Die Firma kann in diesem Jahr sein 100jähriges Jubiläum feiern, viele Jahrzehnte davon hat Eugen Häring dies zusammen mit seiner Frau geführt und gemeistert.

Eugen Häring engagierte sich auch in der Kommunalpolitik, er war viele Jahre Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister in Dürbheim. Auch in Gremien seines Berufstandes war er aktiv und brachte sein Wissen ein. Seinen Dienst als Fleischbeschauer und auch das Amt des Vorsitzenden des Kreisverbandes der Fleischbeschauer im Landkreis Tuttlingen übte er über mehrere Jahrzehnte aus.

Dem Jubilar ist es immer noch möglich täglich einige Stunden bei der Pflege und dem Schnitt der Bäume in seiner geliebten Baumschule zu verbringen. Dort fühlt er sich am wohlsten. Das ist sein Element. Der Jubilar, der ein Leben lang mitten in der Natur und Schöpfung arbeitete ist verwurzelt in einem tiefen Gottvertrauen. Mit seiner Frau konnte er im vergangenen Jahr voller Dankbarkeit das seltene Fest der Eisernen Hochzeit feiern.

Er ist dankbar und freut sich, dass er nun auch diesen besonderen Festtag zusammen mit seiner Frau Maria, den Kindern und Schwiegerkinder, den Enkeln mit Partnern und natürlich seinen Urenkeln feiern kann.