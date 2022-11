Ein Kirchenbau erzählt Geschichte

Schon im 8. Jahrhundert hat in Aldingen eine Holzkirche gestanden. Genau an der Stelle der heutigen Mauritiuskirche. Für Aufsehen hatten die Ausgrabungen mit Funden seit der Spätantike an dieser Stelle gesorgt. Doch auch die Kirche selbst reicht mehrere Jahrhunderte zurück. Dem widmet sich jetzt eine Ausstellung, die am Samstag, 19. November, um 17 Uhr, eröffnet wird.

Die 1720 in Aldingen erbaute evangelische Kirche spielte über Jahrhunderte eine zentrale Rolle im Ort. Auch heute zieht die Mauritius-Kirche die Menschen an und ist zugleich der historische Ortskern. Archäologische Ausgrabungen unter dem Kirchenboden lieferten Informationen über einen Zeitraum von der Spätantike bis ins frühe 18. Jahrhundert. Im 8. Jahrhundert stand hier eine erste Holzkirche. Seit dem Hochmittelalter folgten größere Kirchen aus Stein. Der Kirchturm von 1593 ist auch heute ein Wahrzeichen in Aldingen.

Der großzügige, helle Kirchensaal bietet mit dem Dellinger Altar, Ende des 15. Jahrhunderts, dem Epitaph für Pfarrer Jacobus Binder, aus dem frühen 17. Jahrhundert, den Wandgemälden, darunter Martin Luther, historische Denkmäler.

Den wohl bekanntesten Sohn Aldingens, Berthold Haller (*1492-1536), Reformator von Bern, würdigt eine Originalausgabe der Berner Reformation von 1528. Wichtige Lebensstationen mit den begleitenden kirchlichen Handlungen, wie Geburt und Taufe, das Heilige Abendmahl, die Konfirmation, Trauung und Hochzeit, Tod und Trauer sind in der Ausstellung erklärt und auch mit älteren, volkskulturellen Objekten aus Aldingen anschaulich dargestellt. Ein Ausstellungsbereich erzählt die Geschichte des im evangelischen Württemberg wichtigen Kirchengesangs anhand von originalen Gesangs- und Choralbüchern seit dem 18. Jahrhundert. Die in Aldingen bedeutsame Rolle des Pietismus dokumentieren Losungsbücher im Vergleich über längere Zeitläufe und religiöse Schriften.

Das aktuell vielfältige Leben in der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen vermitteln Interviews mit Christen unterschiedlicher Altersgruppen an Hörstationen. Auch die Klänge der Kirchenorgel sowie die Kirchenglocken bringen wir Ihnen in der Ausstellung zu Gehör. Die Inhalte und die Präsentation der Ausstellung hat eine ehrenamtliche Gruppe historisch interessierter Mitbürgerinnen und Mitbürger gemeinsam mit dem Museum erarbeitet.

Eröffnet wird die neue Ausstellung zur Geschichte und Gegenwart der evangelischen Kirche in Aldingen am 19. November um 17 Uhr im Aldinger Museum Erich Vosseler, Markus Heintzeler und Christian Vosseler führen die Besucher ein. Pfarrer Oliver Helmers spricht ein Grußwort für die Kirchengemeinde. Musikalisch umrahmen Almuth Braun, Flöte, Conny Bossert am Klavier, Ingrid Kirsammer, Flöte und Stephan Wohlgemuth, Cello die Ausstellungseröffnung. Alle Interessierten sind eingeladen.