Ein gemeinsames Konzert

Zwei Chöre, eine zum Bersten volle Kirche, ein Publikum, das sofort mitging und ein Programm mit Tiefgang, Emotionen, Lebensfreude, hoher Qualität und gesanglicher Vielfalt. Der Männergesangverein „Liederkranz Frittlingen“ eröffnete am Sonntag, 13. November, in der Frittlinger Kirche das Konzert mit vollen, harmonischen Stimmen. Ein wunderbarer warmer Klang entfaltete sich in der herrlich illuminierten Kirche.

Nach gediegenen Männerchorstücken mit Oliver Berker als Solisten und dem nachdenklichen Udo-Jürgens-Song „Ihr von morgen“ schloss der Männerchor schwungvoll, fröhlich sein Programm mit „Hallelujah, sing ein Lied“. Nun zeigte der gemischte Cantutti aus Tuttlingen sein großes Repertoire, stimmgewaltig, mitreißend und mit einer gesanglich hohen Qualität. Das Programm überraschte außerdem durch ein Duett mit dem anspruchsvollen Song „The Prayer“ mit Miriam Holtmann und Sascha Kretschmer. Mit „You raise me up“ überzeugten die Solisten Andy Burkert, Harald Weinmann und nochmals Sascha, eingebettet in machtvolle Chorklänge.

Neben mitreißenden vollchorischen Titeln in der einfühlsamen Begleitung von Michael Diefenbacher am Klavier und Katharina Rettberg an der Violine war die kraftvolle Altstimme von Melanie Konezcny in „Lean on me“ zu hören und der zart schwebende Sopran von Rosi Wagner im imposanten Chorstück „When you believe“. Als Special-Guest sang Debora Vater stimmgewaltig und dennoch sehr emotional „Dear Mr. President“, begleitet an der Gitarre von Andy Burkert, sowie als Abschluss den bekannten Song von Udo Lindenberg „Komm wir ziehn in den Frieden“ in Begleitung der beiden Chöre.

Die Zuschauer waren begeistert und zeigten dies am Ende mit Standing Ovations. Auf Wunsch von Zuschauern sang Debora Vater mit ihrer kraftvollen Stimme „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“. Beide Chöre rundeten das Konzert mit einem gemeinsamen Song ab. Der MGV Frittlingen bewirtete danach die Gäste mit von der Metzgerei Traub gespendeten heißen Würstchen und leckerem Glühwein im Kirchhof, was ebenfalls dem Spendenbetrag zugutekam.

Der Erlös des Konzertes von rund 3000 Euro geht an ein Kinderheim in Nigeria, zu dem die Chorleiterin beider Chöre, Uli Groß, einen direkten Kontakt pflegt. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Kirchengemeinde von Frittlingen, die neben dem Kirchenraum auch den Pfarrsaal mit Küche für die Chöre zur Verfügung stellte.