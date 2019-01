Ehrenamtsabend Balgheim: Auszeichnungen kommen überraschend

Norbert Hafner und Georg Schmid sind am Montag ohne Vorahnung zum Ehrenamtsabend der Gemeinde Balgheim gekommen – am Ende waren sie die gefeierten Figuren des Abends. Bürgermeister Helmut Götz hat den zwei Vereinspersönlichkeiten überraschend die Landesehrennadel Baden-Württembergs verliehen.

Götz ehrte vor rund 170 Gästen in der Festhalle Schmid und Hafner für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement: „Sie haben jeweils Initiative ergriffen, haben hauptverantwortlich Vereine geführt und Projekte geleitet. So hat das Land folgerichtig die Ehrung bewilligt.“ Handball-Abteilungsleiter, Jugendleiter, Vorsitz des TSV Balgheim, Mitglied im Musikverein, Leichtathletikwart – Hafner und Schmid, beide Jahrgang 1948, haben schon etliche Ämter und Funktionen durchlaufen. „Ihr beide seid Gesichter dieser Gemeinde“, so Götz.

„Ich bin absolut überrascht. Ich bin ja selbst noch aktiv im Sport, da rechnet man nicht damit“, sagte Georg Schmid, nachdem ihm die Ehrennadel angesteckt wurde. Vereine hätten eine absolut entscheidende Bedeutung für eine Gemeinde, sagt Schmid, und das Ehrenamt logischerweise auch: „Was das einer Gemeinde bringt, kann man nicht kaufen, das muss man sich erarbeiten.“ Als Gründungsmitglied half Schmid 1964, den TSV Balgheim aufzubauen. Nun, 55 Jahre später, ist der 70-Jährige immer noch engagiertes Mitglied. Über die Zukunft des Ehrenamts in Balgheim macht sich Schmid wenig Sorgen: „In Balgheim haben wir Glück. Die jungen Leute bekommen mit, dass sie etwas tun müssen.“ Vielleicht habe seine Generation da etwas richtig gemacht und diesen Gedanken weitergeben können.

Der Musikverein begleitete die Veranstaltung, die alle zwei Jahre von der Gemeindeverwaltung für die Balgheimer im Ehrenamt organisiert wird. Und auch eine Einlage des Gesangvereins „Liederkranz“ sorgte für Stimmung. Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs bewirteten die Ehrenamtlichen mit Getränken und Gulasch.

170 Balgheimer sind dabei

Neben den beiden Gewinnern der Ehrennadel dankte Bürgermeister Götz allen 170 Gästen. Es gehe ihm auch, aber nicht nur, um Vereinsförderung und Jugendförderung. Viel mehr will er die Wertschätzung des Ehrenamts in Balgheim steigern. Unter anderem durch diese Veranstaltung. „Ich denke, die Kommunalpolitik hat erkannt, welche wichtige Rolle Vereine und anderes Ehrenamt spielen.“ Egal ob in Sportvereinen, in den Schulen, im Gemeinderat oder der Nachbarschaftshilfe – es gebe eine reiche Palette an Möglichkeiten, sich einzubringen, sagt Götz. „Insofern bitte ich Sie, auch andere dazu zu motivieren, die vielfältigen Angebote zu besuchen.“