Die Ausstellung „Echt ätzend“, die in der Galerie im Altbau eröffnet worden ist, „zeigt die Vergänglichkeit, aber auch die Schönheit in der Vergangenheit“, hat Galeristin Heide Streitberger bei der gut besuchten Vernissage gesagt. Künstlerin Inge Rau führte in einem Künstlergespräch in die Schau ein.

Beim Betreten der Ausstellungsräume nimmt der Besucher Rost und Grünspan mit einem Farbenspektrum von hellgrün bis blautürkis, von gelborange bis umbra wahr. Dabei benützte Inge Rau keinerlei Farben oder Pigmente für die 56, zum Teil abstrakten Exponate. Die Besucher zeigten sich fasziniert von der bisher eher unbekannten Herstellung der Gegenstände, die in ihren Säurekorrosionen Vergänglichkeit sichtbar machen. Die Künstlerin „malte“ sie mit ätzenden Flüssigkeiten auf Stahlgrund und Papier. Ihr Interesse liegt in den gestalterischen Möglichkeiten mit den oxidierenden Säuren. Je nach Einwirkungsdauer der Säuren werden mehr oder weniger intensiv der Verfallprozess und die Vergänglichkeit des Materials sichtbar. Jede Säure habe eine andere Wirkung und erzeuge beispielsweise eine andere Farbe, erläuterte die Künstlerin.

Die Bilder zwingen den Betrachter zum Reagieren. So kann es für den einen eine Landschaftsassoziation sein, für den anderen ein harmonisches Farbenspiel von Metalloxiden im Entstehungsprozess – und noch vieles mehr. Die Bilder Raus führen dahin, dass der Betrachter die Vergänglichkeit allen Seins anerkennt. Das Erscheinen von Vergänglichkeit wird als etwas Schönes angesehen, schreibt Therese Werner-Keil im Vorwort eines Katalogs.

Der Titel der aktuellen Ausstellung „Echt ätzend“ sei ihr nachts eingefallen. „Seine Doppeldeutigkeit finde ich witzig, und er passt sehr gut zu meinen Arbeiten, die echt geätzt sind, durch die Säuren und andere ätzende Flüssigkeiten.“

Jahrelang habe sie sich mit der Frage beschäftigt, wie man in der Kunst Zeit sichtbar machen könne und die Antwort in der Technik der Säurekorrosion gefunden. Die Säure lasse auf dem Stahl Rost entstehen, der ein Indikator für Zerfall und Vergänglichkeit ist. Somit macht er Zeitspannen sichtbar. Bei ihren früheren Arbeiten habe sie zusätzlich Fundstücke wie alte verrostete Metallteile, Hölzer oder alte Plakate mit verwendet, alles Spuren vergangener Zeiten. Zwar rosten Leinwand und Papier als Untergründe nicht. Deshalb müsse man sie erst korrosionsfähig machen, indem man zum Beispiel Eisen- oder Kupferspäne aufleimt und dann erst die ätzenden Flüssigkeiten aufbringt.

Doch wie kam Inge Rau auf die Technik der Säurekorrosion? Jahrzehntelang war sie begeisterte Tiefdruckerin. Die zu druckenden Linien und Flächen kann man beim Tiefdruck entweder manuell oder mit Säure erzeugen. „Ich wollte meine Zink- und Kupferplatten von der Säure komplett durchätzen lassen und habe sie ein, zwei Tage in der Säure liegen lassen. Als ich sie danach herausgenommen habe, waren sie teilweise tatsächlich durchgeätzt, hatten aber durch die Säure eine farbig sehr interessante Oberfläche bekommen. Da habe ich bei mir gedacht: Die Platte an sich ist so schon schön, ohne dass ich sie als Druckplatte benutze. So kam ich auf das Masen mit Säuren“, berichtet Inge Rau.

Inzwischen wisse sie durch Experimentieren und jahrelange Erfahrung was getan werden muss, um bestimmte Effekte zu erzielen. Manchmal verwendet sie auch Gold, das zu ihren Arbeiten einen optischen Kontrast zum stumpfen Rost bildet. „Und einen symbolischen Kontrast des Rosts, der Vergänglichkeit bedeutet, gegenüber Gold, das für Ewigkeit steht.“ Seit 1995 ist Inge Rau freischaffende Künstlerin und sie ist stellvertretende Vorsitzende im Kunstverein Biberach.