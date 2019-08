E-Bike geklaut

Auf dem Fahrradabstellplatz in der Bahnhofstraße ist am Mittwochabend zwischen 17.45 Uhr und 22.30 Uhr ein Pedelec-Mountain-Bike der Marke Fischer mit der Rahmenfarbe schwarz-weiß gestohlen worden. Der Akku befand sich am Fahrrad.

Als die Polizei den Bereich um den Tatort absuchte, fand sie die beschädigte Sicherungskette, die der Täter vermutlich mit einer Flex durchgetrennt hat. Die Polizei Spaichingen (Tel. 07424/93180) nimmt Hinweise entgegen.