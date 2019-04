Groß ist die Freude der evangelischen Kirchengemeinden Aldingen mit Denkingen und Frittlingen: Nach mehr als zwei Jahren Vakanzzeit wird das Pfarrhaus in Denkingen wieder von einer Pfarrersfamilie bewohnt. Die Familie Helmers wurde von Pfarrer Ulrich Dewitz aus Aldingen und dem Posaunenchor im Beisein von vielen Gemeindemitgliedern und Nachbarn herzlich willkommen geheißen.

Er freue sich riesig, nach der langen Durststrecke mit Pfarrer Oliver Helmers wieder einen Kollegen zu bekommen, um gemeinsam Menschen mit auf den Weg zu Jesus zu nehmen, sagte Dewitz. Mit einem kräftigen Händedruck wurde dies besiegelt. „Nachdem wir einige schwere Abschiede hinter uns gebracht haben, sind wir in Denkingen angekommen. Allerdings müssen wir noch einiges auf die Wege bringen“, waren die einleitenden Worte von Pfarrer Helmers. Schon jetzt fühle er sich und seine Familie nach diesem herzlichen Empfang sehr wohl in seinem neuen Wirkungskreis. In den paar Tagen habe er schon einige sehr nette Menschen kennengelernt. Vor allem waren viele Heinzelmännchen am Werk, die das Pfarrhaus auf Hochglanz brachten, Garten und Blumen pflegten und ihm beim Umzug tatkräftig beistanden. Hierfür danke er allen herzlich, sagte Pfarrer Helmers.

Dazu passend spielte der Posaunenchor „Befiehl du deine Wege“ von Michael Haydn. Über das zweite Musikstück „Himmel, Erde, Luft und Meer zeugen von des Schöpfers Ehr“ freute sich Familie Helmers besonders. Dann galt es viele Hände zu schütteln, Namen einzuprägen und vor allem gut gemeinte und von Herzen kommende Willkommensgrüße entgegenzunehmen.

„Ich bin zwar Pfarrer zu 100 Prozent in der Seelsorgeeinheit Aldingen mit Denkingen, Aixheim und Frittlingen, doch wohnen tun wir in Denkingen“, meinte Oliver Helmers lachend, als er um eine Verschnaufpause bat. Inzwischen hat auch seine Frau Anne mit den Kindern Benjamin (drei Jahre) und Daniel (ein Jahr) Kontakte mit einigen Frauen geschlossen.

Auf die Frage, was Oliver Helmers bewogen hat, sich in Aldingen/Denkingen um die offene Pfarrerstelle zu bewerben, sagte er, dass ihn die wunderschöne Gegend gereizt habe („Ich liebe das Landleben“). Vor allem die engagierten Menschen in Vereinen, Kirchen- und bürgerlichen Gemeinden hätten ihn bewogen, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und sicher habe ihm Gott diesen Weg gezeigt. „Wir freuen uns auf unsere neue Heimat und werden heute zum ersten Mal in Denkingen übernachten“, erzählte der 1982 in Papenburg, Kreis Emsland/Niedersachsen geborene junge Geistliche. Nach dem Abschluss auf dem Wirtschaftsgymnasium studierte er Theologie in Heidelberg und Tübingen. Hier lernte er seine Frau kennen. 2009 erfolgte die Ordination. Die Vikarszeit machte er in Großbottmar. In Deißlingen heiratete er seine Anne. Als Gymnasiallehrer (Deutsch und Biologie) hat diese am Gymnasium in Sulz einen Teilzeit-Lehrauftrag. „Sieben Jahre blieb ich in meiner ersten Pfarrstelle in Marschalkenzimmern“, so Helmers.

An seinen neuen Wirkungskreis kam er „nicht als Architekt mit einem Bauplan, sondern eher als einfacher Handwerker mit vielen Gerätschaften im Gepäck“. In erster Linie will er die Menschen kennen lernen, und es ist sein Bestreben, allen ein guter Pfarrer zu sein. Auch die Ökumene ist ihm sehr wichtig und es stünden bei ihm alle Türen dafür offen. „Bis Ostern habe ich allerdings noch Urlaub und viel Zeit, auf Erkundungsreisen im neuen Wirkungsgebiet zu gehen.“