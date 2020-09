„Durchhausen/Gunningen hat einiges gutzumachen“

Die SG Durchhausen/Gunningen hat einen Fehlstart hingelegt. Am vierten Spieltag gilt es, auswärts die Trendwende einzuleiten. In unserem „Spiel des Tages“ der Fußball-Kreisliga A 2 tritt die Spielgemeinschaft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim FC Frittlingen an.

Die Frittlinger um Pascal Fritsche, seit dieser Saison FCF-Spielertrainer, ergatterten sechs Punkte aus drei Partien und unterlagen zuletzt beim SV Seitingen-Oberflacht mit 1:2. „Wir sind für die kommenden Spiele gut vorbereitet“, so Fritsche, der mit seinem Team aber noch am Spielaufbau arbeiten möchte. Das vorläufige Saisonziel ist es, zur Winterpause besser dazustehen als in der Vorsaison. Dort wäre man mit 15 Punkten abstiegsgefährdet gewesen. Am Sonntag will man mit drei Zählern auf eine bessere Bilanz hinarbeiten. Fritsche kennt den Gegner aus der Baar und weiß um die alles andere als einfache Aufgabe. „Das wird auf jeden Fall ein hart umkämpftes Spiel, weil gerade Durchhausen/Gunningen einiges gutzumachen hat.“

Mit dem SV Tuningen (1:2), dem SC 04 Tuttlingen II (1:3) und dem SV Kolbingen (1:2) erwischte die Mannschaft des Trainer-Duos Andreas Patzak und Christian Haller ein anspruchsvolles Startprogramm – und unterlag dabei gegen Tuningen und Kolbingen jeweils in den Schlussminuten, die Gegentreffer gegen den Sport-Club kassierte Durchhausen/Gunningen nach der Pause binnen sechs Minuten. Spielertrainer Andreas Patzak: „Du stehst da mit null Punkten, warst aber nicht schlechter als der Gegner“, sagt er zu den jeweiligen Niederlagen. Patzak, der in der kommenden Zeit selbst wieder länger auf dem Feld stehen möchte als zuletzt, sieht die Konzentration seiner Elf noch als Manko. Die vereinzelten Unkonzentriertheiten muss die SG wohl minimieren, um auswärts den ersehnten Erfolg zu erreichen. „Angst haben wir keine“, gibt sich der SG-Spielertrainer kämpferisch. Mit einem Unentschieden wird sich wohl keines der Teams am Sonntag zufriedengeben.

Personell gesehen sind beide Mannschaften gut aufgestellt. Beim FC Frittlingen stehen auch Torjäger Dragan Karanov und Schlussmann Marius Engeßer wieder im Aufgebot.