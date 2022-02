Dürbheimer Torhüterin Kiara Beck ist für U 19-Nationalmannschaft nominiert

Die deutsche U 19-Bundestrainerin Kathrin Peter hat die aus Dürbheim stammende Kiara Beck für das Drei-Nationen-Turnier im spanischen Malaga nominiert. Mit zwei Länderspielen gegen Norwegen und die Schweiz bereitet sich die deutsche U 19-Nationalmannschaft auf die zweite EM-Qualifikationsrunde im eigenen Land im April vor.

Beck ist eine von drei Torhüterinnen, die am 14. Februar nach Malaga fliegen. Am 17. Februar geht es dabei zunächst gegen Norwegen, bevor am 22. Februar die Schweiz wartet. Für die beiden Partien hat Kathrin Peter insgesamt 24 Spielerinnen nominiert, acht stehen auf Abruf parat.

„Wir freuen uns sehr auf die Maßnahmen in Spanien“, sagt Peter. „Mit Norwegen und der Schweiz spielen wir gegen zwei Teams mit sehr unterschiedlichen Spielanlagen. Für uns als Mannschaft ist dieses Miniturnier mit zwei internationalen Spielen ein weiterer Entwicklungsschritt und eine gute Vorbereitung auf die zweite Qualifikationsrunde zur UEFA U 19 Euro Anfang April.

Die 17-jährige Kiara Beck wurde bereits im Januar für den U 19-Lehrgang in Duisburg nominiert. Dort überzeugte sie mit guten Leistungen, und ist nun die einzige Torhüterin des Jahrgangs 2004, die mit nach Spanien fliegt. Für sie bedeutet dies, als jüngerer Jahrgang weitere internationale Erfahrungen zu sammeln. 2020 bestritt Beck bereits zwei Länderspiele gegen Portugal und Frankreich für die deutsche U 16-Nationalmannschaft. Im letzten Jahr wurde die U 17-Europameisterschaft, für die Beck gute Chancen auf eine Teilnahme hatte, coronabedingt abgesagt. Beck begann ihre Karriere bei der SGM Heuberg, ehe sie von 2016 bis 2019 bei den Junioren des SV Zimmern spielte. 2019 folgte dann der Wechsel zur U 17-Bundesligamannschaft des SC Freiburg. In dieser Saison gehört Kiara zur U 20-Mannschaft des SC Freiburg.