Dürbheimer Landmarkt: Sein Ende und ein neuer Anfang

Jetzt ist es endgültig vorbei. Die 45 anwesenden Mitglieder der Genossenschaft haben in der jüngsten Generalversammlung einstimmig beschlossen, dass der Dürbheimer Landmarkt zum 31. Juli 2022 schließt.

Nach der durch Bürgermeister Andreas Häse herbeigeführten Entlastung der beiden Vorstände Anton Keller und Norbert Meder wurden die beiden Vorstände einstimmig abberufen und gleichzeitig als Liquidatoren der Genossenschaft Dürbheimer Landmarkt bestellt, die sie gemeinschaftlich ohne Vergütung vertreten.

Nach der Liquidation müssen die Bücher und Schriften der Genossenschaft sicher verwahrt werden. Die zwei wurden von der Versammlung ebenfalls beauftragt, hierfür eine Lösung zu finden. Das Geschäftsjahr der Genossenschaft bleibt unverändert – entspricht also weiterhin dem Kalenderjahr.

Lichtschein am Horizont

Dass indessen die Auflösung der Genossenschaft eine langwierige Sache ist und sich eine gewisse Zeit hinziehen kann, wurde an diesem Abend allen bewusst. Niemand trauert indessen der Sache nach, denn am Horizont erstrahlt mit dem nachfolgenden Markt ab September 2022 ein großer Lichtschein.

„Hätte Albert Schnee sich nicht als Nachfolger gezeigt, wäre der heutige Abend bestimmt anders verlaufen, und es wäre bestimmt keine Dreiviertelmehrheit zustande gekommen, um die Genossenschaft aufzulösen. Was dann auf uns zugekommen wäre, ist nicht auszudenken“ sagte Aufsichtsratsvorsitzender Lothar Dreher.

Man darf nicht traurig sein, dass es die Genossenschaft nicht mehr gibt, es gibt weiter einen Laden in Dürbheim. Andreas Häse

Vor der Entlastung des Aufsichtsrates dankte Bürgermeister Andreas Häse den vielen ehrenamtlichen Helfern (zwei Vorstände, acht Personen im Aufsichtsrat und 22 im Helferkreis), für die Treue und das bisher Geleistete. „Man darf nicht traurig sein, dass es die Genossenschaft nicht mehr gibt, es gibt weiter einen Laden in Dürbheim“, sagte Häse voll Euphorie.

Die turnusgemäß ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates Petra Storz, Alexander Bühler und Andreas Beck stellten sich erneut zur Wahl und wurden für die nächsten drei Jahre bestätigt.

Eingangs der Versammlung berichtete Aufsichtsratsvorsitzender Lothar Dreher über die Tätigkeit dieses Gremiums. Der Aufsichtsrat sei in vielen Besprechungen stets über die jeweilige Lage des Landmarktes vom Vorstand informiert worden und habe deren Entscheidungen mitgetragen.

Schon immer auf wackligen Beinen

Seit Eröffnung des Landmarkts als Genossenschaft und mit Mithilfe der Gemeinde im November 2010 ging er durch Höhen und Tiefen, stand indessen stets auf wackeligen Beinen, wie nachträglich festgestellt wurde.

Denn bereits 2017 musste der Markt Insolvenz anmelden. Durch Verordnung einiger Maßnahmen hoffte man dann auf die nötigen Umsätze, die 2021 indessen total im Eimer lagen, wie der Jahresabschluss zeigte, der von Anton Keller und Steuerberaterin Andrea Mattes den Mitgliedern dargelegt wurde.

Bei einem Umsatz von 527 515 Euro und einer Bilanzsumme von 65 262,92 Euro kam für 2021 ein Fehlbetrag von 12 311,97 Euro zustande. Die Versammlung stimmte der Beschlussfassung zu, diesen Jahresfehlbetrag auf das Rechnungsjahr 2022 vorzutragen. Die Bewertung der aktuellen Genossenschaftsanteile für die 240 Mitglieder mit 777 Anteilen zu einstens je 100 Euro liegen für 2021 bei 44,25 Euro und 2022 bei 28,40 Euro.

Eindeutige Prognose

Demzufolge machten nach reiflicher Überlegung Vorstand und der Aufsichtsrat den Beschlussvorschlag, die Genossenschaft und somit den Landmarkt nicht fortzuführen. Die anwesenden Mitglieder stimmten diesem Vorschlag dann einstimmig zu. Als Begründung und Ursache zur Schließung nannte Vorstand Anton Keller die eindeutigen Zahlen mit einer eindeutigen Prognose und die Vermeidung einer erneuten Insolvenz.

Da Albert Schnee mit seinem nachfolgenden Markt keine vorhandenen Waren übernehmen kann, wird seit 1. Juli ein Abverkauf mit Prozenten durchgeführt.

Wichtig ist noch zu erwähnen, dass Sie als Mitglied der Genossenschaft den Landmarkt noch bis zum Schluss mit ihren Einkäufen weiter unterstützen. Lothar Dreher

„Wichtig ist noch zu erwähnen, dass Sie als Mitglied der Genossenschaft den Landmarkt noch bis zum Schluss mit ihren Einkäufen weiter unterstützen“, richtete Lothar Dreher am Schluss der Versammlung den Appell an die Anwesenden. „Nur so können die laufenden Kosten gedeckt und eine saubere Abwicklung und Übergabe des Ladenbetriebs erreicht und sichergestellt werden.“

Dank an Ehrenamtliche

Aus den Reihen der Versammlung brachten sich einige Personen ein, um den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern in den zwölf Jahren zu danken: „Wir hatten während dieser Zeit doch einen Laden“. Die gestellten Fragen in Bezug auf den nachfolgenden Markt konnten alle zufriedenstellend beantwortet werden.

Auch der frühere Vorstand, jetzt Liquidator Anton Keller richtete an die Versammlung die Bitte: „Unterstützen Sie den neuen Betrieb, damit auch der Ortskern mit Leben weiter gefüllt wird. Wir sind doch alle froh, dass es weitergeht, wenn auch eine schwere Zeit hinter uns liegt.“