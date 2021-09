Dürbheimer Kinder erweisen sich als geschäftstüchtig

Der Vorplatz des Dürbheimer Rathauses hat am Samstag ein buntes Bild geboten. Viele Kinder mit Unterstützung ihrer Mütter oder Omas beteiligten sich am Kinderflohmarkt. Die kleinen Marktbeschicker hätten sich allerdings über einen größeren Kundenbesuch gefreut.

Denn was die Kinder anboten, war klasse: Kinderspielzeug, Bücher, CDs und vieles mehr warteten auf Käufer. „Zu Hause liegt so vieles herum, dass kaum Platz für Neues da ist“, meinte eine Oma. So lernen die Kinder abzugeben, und mancher freut sich über ein getätigtes Schnäppchen. Und mit dem Erlös „kann man sich wieder etwas anderes kaufen“, sagte Bernhard. Er geht in die Grundschule.

Zum Teil wurden provisorische Stände aufgebaut - und ein paar ganz Schlaue legten einfach Teppiche auf den Boden, worauf sie ihre Schätze, fein säuberlich sortiert, anboten. „So haben wir einfach viel mehr Platz“, sagte Jana als Sprecherin der sechs Kinder. Hier konnte auch Kuchen gekauft werden. Dazu passte wunderbar eine Limonade. „Wir haben schon einiges verkauft“, informierten die geschäftstüchtigen Kinder. Die Einnahmen werden geteilt.

Emilie Grimm hatte zu ihren Flohmarktartikeln und Kinderkleidern noch eine sehr gute Einnahmequelle: Sie verkaufte aufgespießte Süßigkeiten, was tatsächlich zu einem Renner wurde. Zwei Mädchen bastelten für den Markt Windlichter, die sie fantasievoll verziert hatten. Auch Popcorn gab es in großen Bechern zu erwerben. Hier mussten die Mädchen allerdings aufpassen, denn ein paar listige Buben klauten immer wieder welche.

Steven wollte unbedingt seine lange Seilbahn und einen großen Kran von Playmobil verkaufen. Fleißig demonstrierte er die funktionsfähigen „Maschinen“, damit sich endlich ein Käufer fand. Mit dem Erlös möchte er gerne Legosets kaufen.

Die Kinder hatten ihren Spaß beim Flohmarkt, klingelte es doch in jeder Kasse unter dem wachsamen Auge der Erwachsenen.