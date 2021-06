Dürbheim will beim Stadtradeln die 40 000-Marke knacken

Seit fast drei Wochen radelt ganz Dürbheim um die Welt: Mittlerweile über 130 Radlerinnen und Radler zählen ihre Kilometer für das Stadtradeln. Bei hoffentlich wieder stabilem Wetter werden am Sonntag die letzten Kilometer gesammelt. Das Ziel ist, 40 000 Kilometer zu erradeln.

Um trotz Corona zumindest eine Art gemeinsamen Abschluss feiern zu können, lädt die Gemeinde alle Dürbheimer Radfahrer ein, am Sonntag, 27. Juni, um 10 Uhr vor Rathaus und Schule zu kommen, um von dort aus in verschiedene Richtungen zur letzten Stadtradeln-Tour zu starten. Auch wenn aufgrund von Corona leider keine gemeinsame Tour gefahren werden kann, so ruft die Gemeinde mit diesem Treff dazu auf, ein Zeichen für Gemeinsamkeit zu setzen, heißt es in einer Pressemitteilung. Von Bürgermeister Andreas Häse gibt es für alle anwesenden Radlereine kleine Marschverpflegung.

Wer in den vergangenen drei Wochen mit dem Fahrrad unterwegs war, sich aber noch nicht beim Stadtradeln registriert hat, kann sich noch bis Sonntag anmelden unter www.stadtradeln.de/duerbheim. Gefahrene Kilometer können noch die ganze nächste Woche nachgetragen werden, aber Neuanmeldungen sind nur noch bis Sonntag möglich.

Wer ab Montag auch beim Spaichinger Stadtradeln mitfahren möchte, muss sich erneut anmelden.

Beim Stadtradeln geht es nicht darum, wer wie viele Kilometer radelt, sondern alle gemeinsam zeigen, wie wichtig Fahrradfahren im Alltag ist – und wie viel Freude Radeln macht, so die Gemeinde weiter.