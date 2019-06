DSDS-Kandidat singt bei Starter-Messe

Jonas Weisser aus Villingendorf hat geschafft, was sich viele deutsche Nachwuchssänger erträumen: der 17-Jährige kam bei der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ unter die letzten acht Kandidaten und musste sich erst in der zweiten Live-Show des Casting-Wettbewerbs geschlagen geben. Wer Jonas Weisser live in seiner Heimat erleben will, kann am Samstag, 29. Juni, die Ausbildungsmesse Starter in Rottweil besuchen. Bei freiem Eintritt tritt der junge Künstler ab 11 Uhr im Laubengang zwischen Stadt- und Stallhalle auf, so eine Pressemitteilung.

Möglich machte dies die Energieversorgung Rottweil (ENRW), die den Schüler vor seiner Gesangskarriere als Aushilfe im Sole- und Freizeitbad aquasol beschäftigte: „Wir freuen uns sehr, dass wir Jonas für die Ausbildungsmesse verpflichten konnten, zumal wir ja immer auch Auszubildende für den interessanten Beruf des Fachangestellten für Bäderbetriebe suchen“, sagt ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger. Wer am Eisstand neben der Bühne drei Ausbildungsberufe des regionalen Energieversorgers nennen kann, bekommt laut Mitteilung kostenlos ein Eis.

Nach seinem Auftritt wird der 17-Jährige noch am Stand der ENRW in der Stadthalle für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Unterstützt wird der Auftritt von der städtischen Wirtschaftsförderung als Veranstalterin der Messe.