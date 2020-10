DRK Hausen ermöglicht „Herbstfest zuhause“

Um ihre Mitbürger in Zeiten der Corona-Pandemie zu schützen, wird die DRK-Bereitschaft in diesem Jahr kein Herbstfest veranstalten. Doch soll es am Sonntag, 18. Oktober, ein „Herbstfest bei Ihnen zu Hause“ geben: Die DRK-Bereitschaft macht am Sonntag ab 12 Uhr wieder ihre panierten Schnitzel (Wiener Art oder Jäger Art) mit Spätzle und selbstgemachtem Salatteller und liefert diese Bestellungen dann nach Hause. Bestellungen sollten bis Mittwoch, 14. Oktober, abgegeben werden, und zwar unter der Telefonnummer 0171 5665 351 oder per E-Mail an bereitschaft@drk-hausenobverena.de.