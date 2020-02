DRK-Bereitschaft Hausen sieht sich gut aufgestellt

In der gut besuchten Generalversammlung der DRK-Bereitschaft Hausen o.V. hat sich eine hochmotivierte Truppe mit 27 Aktiven, davon 17 Männer und zehn Frauen, präsentiert. Es standen Wahlen und Ehrungen durch den Kreisverband auf dem Programm. Wie aus den Berichten zu entnehmen war, ist die Bereitschaft sehr gut aufgestellt.

Bereitschaftsleiter Maximilian Kaiser blickte auf die außerordentliche Mitgliederversammlung im Juli zurück: Dort nabelte sich die Ortsgruppe mit einer Umstrukturierung von Spaichingen ab und wurde zur selbständigen Bereitschaft. In der Statistik nannte er zwölf Dienstabende, die stets gut besucht waren. Von den Helfern wurden zusätzlich rund 200 Fortbildungsstunden geleistet. Acht Helfer konnten 2019 die Betreuungsausbildung machen. Mit dieser Gruppe könne die Bereitschaft Hausen bis zu 100 Betroffene, aber Unverletzte einer Katastrophe oder eines Unfalls betreuen, so Kaiser.

Die gut ausgebildete Bereitschaft stellt alle Sanitätsdienste in Hausen ob Verena, Durchhausen und seit Auflösung der Ortsgruppe seit Januar auch in Gunningen. Auch Aushilfen in Spaichingen und Tuttlingen wurden getätigt. Die Übung mit der Feuerwehr Hausen mit einem gestürzten Motorradfahrer und die „Karpfenanliegerübung“ wurden gemeistert.

Die „Helfer vor Ort-Gruppe“ ist das Aushängeschild der Bereitschaft. Fünf Mal wurde sie zu Einsätzen gerufen. Die Gruppe wird alarmiert, wenn der Rettungsdienst nach Hausen gerufen wird und ein Zeitvorteil gegeben ist.

Die Bereitschaft führte vier Rotkreuzkurse, zwei Rotkreuzkurse am Kind und je einen Rotkreuzkurs im Kindergarten Hausen und an der Grund- und Schillerschule durch. Zusätzlich bietet sie ein Gesundheitsprogramm an. Die Gymnastikgruppe 60 + werde regelmäßig von 26 Teilnehmern besucht, die Line Dance 50+ auch von vielen Spaichingern. Im Durchschnitt seien 25 Teilnehmer da. Auch die Gymnastik FIT-Gruppe, die sich ebenfalls zweiwöchentlich trifft, freut sich über jede Menge Teilnehmer. So nehmen über 60 Personen an den Angeboten teil.

Die Jugendgruppe habe einen Rotkreuztag in der Grundschule und im Kindergarten durchgeführt und zehn neue Mitglieder gewonnen. Beim Kreisentscheid in Gosheim habe das JRK Hausen den vierten Platz erreicht. 2019 sei ruhig verlaufen: Die Bereitschaft wurde nur zu einem Einsatz gerufen, informierte Kaiser.

Kassiererin Theresa Rubbel konnte einen guten Kassenstand aufzeigen, vor allem dank der gut besuchten Feste und vieler Spenden. Dass die Gemeinde das Engagement der Truppe würdigt, zeigte sie mit ihrer Spende an die HvO-Gruppe, sagte Gemeinderat Rolf Mauthe. Die Entlastung wurde einstimmig gewährt.

Die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Alexandra Bruchhäuser ehrte langjährige Helfer. Für fünf Jahre aktiven Dienst erhielt Simone Schmid die Auszeichnungsspanne des Kreisverbands. Für 20 Jahre Dienst wurden Theresa Rubbel und Marvin Klaiber geehrt.

Die Wahlen brachten Veränderungen: Für den ausscheidenden Geräte- und Fahrzeugwart Manfred Dreher wurde Philipp Dreikluft gewählt und als Beisitzer Ute Runge, Simone Schmid und Manfred Dreher. Neue Jugendrotkreuzleiterin wurde Mareike Dreiluft, während Schriftführerin Patricia Rubbel bestätigt wurde. Neu im Amt sind die Kassenprüfer Manfred Dreher und Annette Krebs. Bereitschaftsarzt ist Dominik Heck.