In dem Neubau einer Werkhalle in der Oberen Talstraße in Sulz sind am Donnerstag drei Arbeiter beim Innenausbau verletzt worden, einer davon laut Polizei schwer. Mehrere hundert Kilo schwere Holzplatten sollten in der Halle als Zwischendecke für den Bürobereich eingebaut werden. Hierzu wurde eine Platte am späten Nachmittag mit einem Telesoplader in etwa drei Meter Höhe gehoben. Zwei Arbeiter standen bereits auf der Zwischendecke, ein weiterer Mitarbeiter sowie der Fahrer des Hubfahrzeuges befanden sich am Hallenboden. Vermutlich durch einen Kommunikationsfehler verrutschte die schwere Ladung, die mitsamt den beiden Montagearbeitern herunterfiel. Einer der gestürzten Arbeiter, ein 55-Jähriger aus dem Kreis Freudenstadt, wurde schwer am Kopf verletzt und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der andere gestürzte Arbeiter wurde leicht im Gesicht verletzt. Sein auf dem Hallenboden stehender Arbeitskollege erlitt leichte Schulterverletzungen. Beide wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Spezialisten der Verkehrs- und Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.