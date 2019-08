Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Drei Schwerverletzte und 35 000 Euro Schaden sind das Resultat eines Unfalls am Montag bei Deißlingen. Ein 81-jähriger Autofahrer geriet laut Polizei gegen 12.30 Uhr auf der B 27 in Höhe der Ortschaft Lauffen aus ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahnseite und prallte frontal mit dem Wagen eines 61-Jährigen zusammen. Warum der 81-Jährige, der von Villingen-Schwenningen in Richtung Rottweil fuhr, nach links geriet, ist unklar. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme bis gegen 14.30 Uhr komplett gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Der 81-Jährige, der Fahrer des anderen Wagens sowie dessen 58-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die Unfallermittlungen übernahm die Verkehrspolizeidirektion in Zimmern ob Rottweil.