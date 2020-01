Dora Villing sorgt für den Glockenklang

Am 1. Januar 2020 kann Theodora Villing auf 50 Jahre Mesnerdienst in der Böttinger Pfarrkirche St. Martin zurückblicken. Im Gottesdienst am Dreikönigstag, 6. Januar, der um 10 Uhr beginnt, wird sie von der Kirchengemeinde durch Pfarrer Johannes Amann für ihren treuen Dienst geehrt.

Von irgend einem Rummel um ihre Person will Theodora (Dora) Villing laut Aussage von Pfarrer Johannes Amann aber dennoch überhaupt nichts wissen. „Ich tue nur meine Pflicht, und das sehr gerne“, betont sie. Dabei verrichtet sie zusammen mit ihren beiden Schwestern viele Dienste in der Kirchengemeinde und hauptsächlich rund um die Ortskirche.

Seit über 98 Jahren wird der Mesnerdienst von der Familie Villing im Allenspacher Weg 3, also ganz in der Nähe der Kirche, ausgeübt. Angefangen hat alles mit Vater Gregor Villing (geboren 1898). Mit 22 Jahren übernahm dieser für kurze Zeit das Amt des Hilfsmesners. Daraus wurden bis 1970 genau 48 Jahre.

Seine Tochter Dora half ihm in den letzten Jahren. So erhielt sie eine „Fachausbildung“ aus erster Hand und wusste über alles Bescheid im Gottesdienst, von der Vorbereitung bis zum Aufräumen. Auch die anderen Geschwister halfen hauptsächlich beim Läuten der Glocken mit. Um den Hebel zum Glockenläuten umlegen zu können, mussten sie auf ein Stühle oder Kiste stehen, erzählen die beiden anderen Schwestern.

Dass Dora Villing ab 1970 in die Fußstapfen ihres Vaters trat, war vorauszusehen. Doch war der Kirchendienst auch nicht immer leicht für die junge Dora. Frühmorgens hieß es, zuerst im Stall mitzuarbeiten, dann ging es in die Kirche und anschließend in die Hohnerfabrik. Aber ihr verständnisvoller Chef gab ihr bei kirchlichen Anlässen unter der Arbeitszeit wie Beerdigungen stets frei.

Im Laufe der Zeit gehörte der Mesnerdienst für Dora Villing zum täglichen Ablauf. Ganz wichtig für sie wurde das Glockenläuten. Zur täglichen Werktagsmesse erfolgte um 6.30 Uhr das Erstläuten mit einer Glocke und eine viertel Stunde später wurde zusammengeläutet mit allen Glocken. Am Sonntag wurde sogar zweimal vorgeläutet. Zum 11- und 12-Uhr-Läuten musste man oft vom Feld heimgehen, erklärt ihre Schwester Eva.

„Doch inzwischen hat sich vieles verändert“, bringt Dora Villing ein. Nicht nur, dass heute sehr wenige Kinder in die Messe gingen, auch die Erwachsenen würden immer weniger. Die morgendlichen Werktagsmessen gibt es fast nicht mehr, was jedoch geblieben ist: Jeden Abend findet um 18.30 Uhr das Rosenkranzgebet der Rosenkranzbruderschaft statt. Daran nehmen die drei Schwestern stets teil. Anschließend wird dann die Kirche geschlossen.

Denn auch das Öffnen und Schließen der Kirche wurde ein Teil des Mesnerdienstes. Als dann die Franziskanerschwestern vom Kloster Reute in den 60er-Jahren abgezogen wurden, übernahm Dora Villing zusammen mit ihren zwei Schwestern zusätzlich das Kirchenputzen, das Schmücken der Martinskirche und zu guter Letzt auch die Kirchenwäsche. Bei den vielen Ministranten ist dies eine ganz gewaltige Arbeit.

Eine wichtige Arbeit des Mesnerdienstes ist natürlich, dass Pfarrer und Minis stets die richtige „Kleiderfarbe“ tragen, bemerkt Dora Villing. Die Farbzeiten weiß sie alle auswendig. So wird weiß an Hochfesten wie Weihnachten und Ostern getragen, rot an Heilig-Geist-Festen, Märtyrergedenktagen, Karfreitag und am Palmsonntag, violett in der Advents- und Fastenzeit und grün an allen Sonn- und Werktagen im Jahreskreis.

Während sie in ihrer Dienstzeit sechs Pfarrern als Chefs gedient hat, freut sich Dora Villing über die große Ministrantenschar, zu der sie einen freundschaftlichen „tollen“ Kontakt hat.

„Es waren jedoch nicht immer Glanzzeiten“, bemerkt Schwester Eva. Einige Male habe ihre Schwester während ihrer Arbeitszeit bei der Kirche auch Unfälle mit Knochenbrüchen hinnehmen müssen. Vom letzten Sturz habe sie sich noch nicht ganz erholt.

Deshalb ist sie derzeit noch ans Haus gebunden, informiert die Schwester. „So kann ich wenigstens meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und stricken für einen guten Zweck“ sagt Dora Villing. Seit Jahren stricken die drei Schwestern Teppiche für Namibia. Während ihrer Krankheit versehen ihre beiden Schwestern den Mesnerdienst. Nach vollständiger Genesung will Theodora Villing aber wieder ihren geliebten Mesnerdienst versehen.