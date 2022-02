Diskurs statt Demo: „Lasst uns miteinander reden!“

Nach der aufgepeitschten Stimmung an den vergangenen Montagabenden in der Innenstadt schlagen die Organisatoren der Menschenkette einen anderen Weg ein. Sie laden die Spaziergänger dazu ein, online miteinander ins Gespräch zu kommen.

„Wir wollen den ersten Schritt tun und versuchen, aufeinander zuzugehen und miteinander ins Gespräch zu kommen“, sagt Peter Bruker. Er und Elke Reichenbach hatten eine Menschenkette am Montagabend als Gegenpol zu den sogenannten Spaziergängen organisiert. Nachdem sich die Stimmung in der Stadtmitte an den vergangenen Montagabenden zusehends zugespitzt hat, sei es nun an der Zeit, die Lage zu befrieden und aufeinander zuzugehen.

„Es ist an der Zeit, dass wir damit beginnen, die Mauern in unseren Köpfen wieder einzureißen“, betont Bruker bei der Pressekonferenz. Gelingen soll das zum einen mit einem Verzicht. Am kommenden Montag, 14. Februar, soll es keine Menschenkette in der Oberen Hauptstraße geben. Stattdessen wird der Versuch gewagt, sich auf einer Onlineplattform ab 17.45 Uhr auszutauschen. Dabei soll es die Möglichkeit geben, Argumente anzubringen, „um die jeweils andere Seite besser zu verstehen“, erklärt Bruker. Die Einladung richtet sich ganz gezielt an die Spaziergänger, an die Reichenbach den Appell richtet: „Lasst uns miteinander reden!“

Im Gegenzug sollen die Spaziergänger am Montagabend ebenfalls auf ihren Protestzug durch die Stadt verzichten. Aber: „Sollten die Spaziergänger am Montag wie bisher ihren Protest auf die Straße tragen und dieses Gesprächsangebot damit ausschlagen, sagen wir deutlich, dass wir uns am Montag, 21. Februar, wieder veranlasst sehen, eine Menschenkette in der Oberen Hauptstraße zu initiieren“, betont Bruker.

Damit hätte allerdings niemand etwas gewonnen, und die Menschen in Rottweil müssten Spaziergänger und Menschenkette weiter ertragen. Zudem müssten sich die Spaziergänger dann auch den Vorwurf gefallen lassen, dass sie an einem Meinungsaustausch und Gesprächein nicht interessiert sind. "Der Protest der Spaziergänger war lautstark und er wurde vernommen. Doch über die Schutzmaßnahmen und Einschränkungen, die wegen des Coronavirus erforderlich wurden, wird nicht in Rottweil entschieden", so Bruker.

Doch, was soll der virtuelle Austausch den Spaziergängern bringen? Bruker erklärt: "Wir wollen die Fasnet, das Stadtfest doch irgendwann wieder gemeinsam feiern." Zudem sollen Argumente und Kritik gesammelt, zusammengefasst und an die entsprechenden Stellen geleitetet werden, wie etwa die Landesregierung, die Stadt oder das Landratsamt.

Hinter den Vorstoß haben sich auch das Forum für Rottweil, der Kreisverband der Grünen, der Kreisverband der SPD und der Stadtjugendring positioniert. Letzterer betont aber auch, dass sie sich ein Eingreifen der Stadt gewünscht hätten, als die Zahl der Montagsspazierer noch überschaubar war.

Selbst habe man beim Stadtjugendring in den vergangenen Monaten mit strengen Auflagen von Seiten der Stadt zu kämpfen gehabt, um einen Betrieb des Stadtjugendrings zu ermöglichen. Dass die Spaziergänger ohne jegliche Einschränkung gewähren dürfen, habe für Unverständnis gesorgt, erzählt Benjamin Albrecht.

Die Onlinegesprächsrunde via Zoom am kommenden Montag jedenfalls soll so neutral wie möglich über die Bühne gehen. Deshalb haben die Organisatoren einen Moderator angeheuert. Er heißt Christoph Plum, kommt aus Stuttgart und hat mit Rottweil überhaupt gar nichts zu tun.

500 Leute können dem Meeting beitreten. In Kleingruppen sollen dann Argumente ausgetauscht und zusammengefasst werden. Um die Anonymität weitgehend zu wahren, kann auch nur per Audio teilgenommen werden. Wichtig jedoch sei: Es gilt die Netiquette.