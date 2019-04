Direktor Ulrich Fiedler hört nach 34 Jahren auf

Viele Tage, Wochen und Monate der Vorbereitungen liegen hinter Konviktsdirektor Ulrich Fiedler und seinem Team, wenn sich am Samstag, 4. Mai, die Pforten des Bischöflichen Konvikts zum 9. Stiftungsfest öffnen. Mehr als 300 Gäste – darunter unzählige ehemalige Konviktoren – haben bereits ihre Teilnahme am „großen Familientreffen“, wie Ulrich Fiedler das Fest augenzwinkernd bezeichnet, zugesagt.

Alle zwei Jahre findet in einem der vier Marchtaler Internate der Diözese Rottenburg-Stuttgart ein Stiftungsfest der Stiftung Marchtaler Internate statt. In diesem Jahr ist Rottweil dran. Am Samstag, 4. Mai, ist es soweit. Dem großen Tag fiebern Konviktsdirektor Ulrich Fiedler, sein Team und die Schüler seit Wochen entgegen. Vieles galt es im Vorfeld zu planen und zu organisieren. Mehr als 800 Einladungen wurden verschickt. „Und ich habe bereits gut 300 Zusagen“, berichtet Fiedler.

Er ist dienstältester Mitarbeiter im Konvikt. Seit 34 Jahren ist er an der Bildungseinrichtung tätig, mehr als zehn Jahre davon als Direktor. Er hat den Lateinaufbauzug – ein Alleinstellungsmerkmal der Bildungseinrichtung – mit aufgebaut, und viele junge Leute für die alten Sprachen Latein und Altgriechisch begeistert.

Um sich die etwa 3000 zu lernenden Vokabeln besser einprägen zu können, riet Fiedler schon einmal, ein besonders schwer behaltbares Wort auf ein Blatt Klopapier zu schreiben, es laut aufzusagen und anschließend das Blatt hinunterzuspülen. Aber das ist ein anderes Thema. Und Geschichte und Geschichten in und ums Konvikt und seine – die Jahre über immer wieder wechselnden Bewohner – gibt es viele. Heitere und weniger heitere. Lobende und kritische. Für Fiedler jedenfalls ist das „große Familientreffen“ nicht nur mit großer Freude, sondern auch ein wenig Wehmut verbunden, denn mit Beginn der Sommerferien wird er in den Ruhestand gehen.

Am 24. Juli wird er offiziell verabschiedet. Umso mehr freut es ihn nun, dass er nochmals so viele Gäste begrüßen darf, Erinnerungen aufleben lassen kann. Viele Gäste haben bereits in persönlichen Schreiben an Fiedler ihre Freude über die Einladung bekundet. Andere wiederum bedauern es, dass sie nicht teilnehmen können, lassen aber wissen, dass die Konviktszeit für sie mit vielen Erinnerungen verbunden sei. Um die unzähligen Geschichten wissend, hatte Fiedler die Idee, all dies in einem Buch festzuhalten. „Weißt Du noch damals...?“ wird beim Stiftungsfest vorgestellt. Zudem werden zehn ehemalige Konviktoren Rückblicke auf ihre Zeit dort geben.

Das Stiftungsfest beginnt am Samstag, 4. Mai, um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kapellenkirche mit Bischof Gebhard Fürst, Weihbischof Johannes Kreidler und ehemaligen Konviktoren, die die Priesterlaufbahn eingeschlagen haben. Anschließend gibt es für geladene Gäste im Albertus-Magnus-Gymnasium einen Empfang, dem um 12 Uhr der Festakt folgt. Ab 13.45 Uhr wird das Mittagessen für die 300 geladenen Gäste gereicht, das vom Team der Konviktsküche zubereitet wird.

Nach dem Essen besteht Gelegenheit zum Austausch, zudem gibt es ein buntes Programm, Führungen durchs Haus, Kaffee und Kuchen, und vom Kapellenturm aus können die Gäste den Blick auf die Stadt genießen. Das Nachmittagsprogramm ist offen für alle Interessierten.

Bei einer Tombola gibt es 1000 Lose, 500 Gewinne warten auf Glückspilze. Die Preise hat Pfarrer Jürgen Rieger bei den Einzelhändlern der Stadt zusammengetragen. Der Erlös kommt der Stiftung Marchtaler Internate zugute. „Diesen Tag können wir nur stemmen, wenn wir hier alle mithelfen“, sagt Fiedler mit Hinweis auf den 16-seitigen Arbeitsplan. 40 Schüler und alle 30 Mitarbeiter werden sich um das Wohl der Gäste kümmern.