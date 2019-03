Dieter Baumann nimmt sich und andere auf die Schippe

Mit einem höchst amüsanten Abend hat sich der Turnverein 1894 zu seinem 125-jährigen Vereinsjubiläum selbst ein Geschenk gemacht. Dafür hat am Samstagabend einer der besten deutschen Läufer gesorgt. Der Olympiasieger von 1992 über die fünftausend Meter-Distanz, hat er sich zu einem versierten Comedian weiterentwickelt.

Der Vorsitzende des rund 1000 Mitglieder zählenden Vereins, Martin Jetter, begrüßte die große Fangemeinde des legendären Leichtathleten und skizzierte kurz die wichtigsten Meilensteine der erfolgreichen Vereinsgeschichte.

Wolfgang Dickhaus leitete dann elegant zum Auftritt des Stargastes über. Dieser inszenierte sich gemessenen Schrittes selbst, zog mit Fanfarengetöse und riesiger Olympiafahne ins Dorf der Athleten, das jedoch nicht mehr bei Barcelona, sondern im Primtal angesiedelt war.

Baumann passt in keine Schablone

Der vom Scheitel bis zur Sohle drahtige Mittfünfziger ist kein gewöhnlicher Kabarettist. Man hat keinen Moment den Eindruck, dass er ein vorgestanztes Programm herunterspult, nur um ein paar Euros mit in seine Wahlheimat Tübingen zu nehmen. Um zu fühlen, wie seine Anhänger – und auffällig viele Anhängerinnen – so ticken, hat er nachmittags einen Lauftreff mitgemacht.

So ganz nebenbei baut er dann abends etliche Sportsfreunde in seine Witzeleien ein, nimmt diese mal liebevoll auf den Arm, amüsiert sich über die korrekt mit Jackett und Schlips gekleideten Vertreter der Turnsparte, oder auch deren Hang zum Vorführen ihrer Ehrennadeln. Oder macht sich über die einzige Vertreterin des Triathlons lustig, welche extra aus ihrem mallorquinischen Trainingslager nach Aldingen eingeflogen ist. Übrigens sei Triathlon extra für die Leute gemacht worden, welche keine der drei Sportarten so richtig können.

Weiter geht es mit ziemlich ausführlicher Schilderung seiner Erlebnisse in den olympischen Dörfern. „Des ischt oin riesige brodlige Haufe, wo jede Nacht Party angsagt ist“, berichtet Baumann schwäbelnd, bedauert aber sich selbst mit dicken Krokodilstränen, dass er als Läufer immer erst am letzten Wettkampftag an den Start gehen musste. „Luftpistolenschütze müsste man sein, dann kann man schon nach dem ersten Wettkampftag fertig sein, und sich dann die restlichen drei Wochen zum Partykönig krönen lassen.“

Baumann nimmt dann eingehend die olympischen Trophäensammler zur Brust, präsentiert seinen Hut mit ein paar Dutzend kitschigen Ansteckern, dekoriert mit seltenen Exemplaren von den Fidschi-Inseln oder aus Simbabwe.

Mit deftigem Humor spottet er dann über die Protagonisten anderer olympischer Sportarten, wie den Ringern mit ihren „Blumenkohlohren“ und den Schwimmern mit ihren ganz langen Armen.

Mit einem angedeuteten Striptease führt Baumann dann die Sportartikelbranche vor. Angefangen von den angeblich die Leistung steigernden Kompressionssocken, den „Fünfzehen-Laufschuhen“ bis zum ultimativen Sportunterhemd zeigt er allen Funktionskram, vergisst dabei nicht, mit seinem, vom täglichen Laufen gestählten Körper, zu kokettieren.

Zuletzt nimmt der Jahrhundertläufer nicht nur die prahlerischen olympischen Entertainer, die Sportstatistiker und die Funktionäre wie Thomas Bach auf die Schippe, sondern auch die ihm fälschlicherweise angehängte Zahnpasta-Dopingaffäre. „Letzte Woche stand es in den Nachrichten in Baden, dass Läufer schlechte Zähne haben, woher das wohl kommen mag? Liegt es an der Angst vor der Zahnpasta?“