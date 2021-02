Diesmal geht es in der Aldinger Buchbox um Politik

Ab kommenden Samstagnachmittag, 6. Februar, werden neue Bücher ins Regal gestellt und zwar zum Thema Politik; zum Beispiel Karl Marx: Das Kapital, W.I. Lenin: Was tun, Willy Brandt: Friedenspolitik in Europa, Michail Gorbatschow: Perestroika, Horst Köhler: Offen will ich sein, Helmut Kohl: Aus Sorge um Europa, Walter Kohl: Leben oder gelebt werden, Richard von Weizsäcker: Der Weg zur Einheit, Helmut Schmidt: Menschen und Mächte, Heiner Geißler: Was müsste Luther heute sagen, Manfred Rommel: Das Land und die Welt, Kurt Biedenkopf: Die Ausbeutung der Enkel.

Und außerdem: Der besondere Lesetipp: Simon Beckett, geb. 1960

Der britische Journalist ist bereits seit über 20 Jahren einer der erfolgreichsten englischen Thrillerautoren. Mit der Serie um den forensischen Anthropologen David Hunter ist er zu einem Bestseller geworden. Teil 6 der Serie „Die ewigen Toten“ erreichte mehrfach den ersten Platz. Eine neue atemberaubende Thrillerserie um Jonah Colley von der Londoner Polizei folgte. Beckett liebt es, sehr detailliert die grausamsten Verletzungen und Verwesungsprozesse zu schildern und spielt mit psychologischen Tricks. Dabei konstruiert er einen Spannungsbogen, der überraschend gelöst wird. In der Buchbox sind 15 Romane, wie Obsession, Chemie des Todes, Totenfang, Kalte Asche, Die ewigen Toten.

Gesucht werden Romane von Val McDermid – Schlußblende, Vergeltung, Schwarzes Netz, Rachgier - (evtl. im Tausch). Wer diese abgeben möchte, rufe bitte an.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Aldinger Marktplatz. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Man kann einfach hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht (in Aldingen), kostenlos. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB)