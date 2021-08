Diese Zeit inspiriert Künstlerinnen

Die „Galerie im Altbau“ in Aldingen ist nicht nur Ausstellungs-Plattform. Sie bietet auch den Raum für Kurse in Töpfern, Gestalten und Malen in unterschiedlichen Variationen und Techniken. Das Ergebnis ist jetzt in der neuesten Werksschau zu sehen. Doch erst galt es Hindernisse zu überwinden.

Wegen der Corona waren die Kurse im ersten Halbjahr 2021 total ausgefallen. Doch Galeristin Heide Streitberger stellte mit einigen Dozenten wie Brigitte Günther, abstrakte Malerei, Sabine Schirmer, Skulpturen, Romana Glunk, Tier-Malerei, Elke Mauz, phantasievolle Vögel in Raku, aus den Kursen vom zweiten Halbjahr 2020 eine interessante Werkausstellung zusammen. Teilnehmer aus den einzelnen Kursen stellten ihre Objekte zur Verfügung.

So beeindruckten die zum Teil großformatigen Bilder der Moderne mit ihrer Buntheit, Leuchtkraft und Liebe zum Detail. Besonders die Schriftbilder mit Collagen und Fototransfer in den Kursen von Brigitte Günther waren für die Besucher der Ausstellungseröffnung ein besonderes Anziehungsmagnet. Bei anderen mehr oder weniger abstrakten Gemälden wurden Marmorsand, Papier und auch Kreide verwendet. Durch mehrere Farbschichten erhalten die Bilder eine besondere Tiefe. „Sie erhalten so auch eine Bewegung und das Ganze wird aufgelöst“, informiert Romana Glunk.

Während die ausgestellten Objekte ihrer zwei Kurse unter dem Thema „Schafe“ standen, stehen die nächsten Kurse bereits an, in denen sie sich den „Hühnern“ widmen will. In den letzten Jahren habe sich ihr Malstil von der reinen Abstraktion, auf abstrahierten Realismus verändert, wobei ihre Vorliebe das Darstellen von Lebewesen Mensch und Tier in jeder Form ist. Zum Beispiel zeigen die Schafe in dem großformatigen Gemälde keine scharfe sondern eine aufgelöste Abgrenzung in den Farben. Die Farben dienen eher dem Ausdruck eines Zustandes, als die Wirklichkeit darzustellen. So werde das Bild automatisch freier und lockerer, erklärt die Künstlerin. Doch einige ihrer Kursteilnehmer wagten trotzdem diese Abgrenzung in ihrem Bild und brachten Bewegung und Lockerheit durch einen starken farbigen Hintergrund.

Auch Schalen, Teller, Fische und abstrakte Vögel aus einem Raku-Kurs mit Elke Mauz ziehen das Interesse der Besucher besonders an. Diese etwas andere keramische Technik zwischen Feuer und Wasser aus dem 15./16. Jahrhundert aus Japan zeige ein wunderbares Ergebnis, informiert Heide Streitberger. Der erste Brennvorgang der Tonarbeiten wird normal bei 900 Grad durchgeführt. Das Werkstück erhält nach dem Erkalten eine farbige Glasur und wird beim zweiten Brennvorgang bei 1000 Grad aus dem Ofen geholt, in Sägemehl eingebettet und mit Wasser abgeschreckt. Dadurch entstehen auf der Oberfläche des Objektes feingliedrige Linien.

Eine Rosenvase beim Töpfern herzustellen, erfordere sehr viel Geduld und Fantasie, berichtet Gerlinde Haisch. Einzelne Stücke der Rose werden in einer Form aufeinander gelegt wie ein Mosaikbild und im hinteren Teil mit Ton verbunden. Eine sehr mühselige Arbeit, so Haisch.

Textildrucke, viele weitere Töpferarbeiten, Emaille Schmuck, kleine einfache Tonfiguren, Frauenfiguren, Buchbinderische Kostbarkeiten für Weihnachten, sowie niedliche Kätzchen und kleine Gefäße aus einem Kinder-Tonkurs vervollständigen die vielseitige Ausstellung.

„Jede leere Leinwand ist für mich ein neues Spiel, Reiz und Freude sie mit Farbe zu füllen“ erzählt Romana Glunk. Die Fantasie gebe Freiheit, Unglaubliches, Absurdes, fast Unmögliches wird in ihr denkbar. Man könne weglassen, was unnötig erscheint, die Fantasie vollendet dann die Arbeit. Diese soll die Leichtigkeit und Heiterkeit vermitteln, die bei der Herstellung den Künstler gepackt hat, bestätigen Brigitte Günther und Romana Glunk sowie die freischaffende Künstlerin und Kursteilnehmerin Gerlinde Haisch.

Die praktizierte Kunst löse Begeisterung aus und ist das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Sie löse Emotionen beim Betrachter wie auch beim Schaffenden aus. Gleichzeitig sei sie eine Möglichkeit Menschen zusammen zu führen, oder sie zu erreichen und zu sensibilisieren. Kunst sei mehr als nur Fähigkeit, sondern sie sei Leidenschaft, betonte Romana Glunk. „Sie gibt mir Ruhe und tut mir physisch sehr gut, ja ist sogar wichtig“. Glunk bestätigte, dass sie sich in der Malerei vergesse und sogar entspannen könne. Doch nach einigen Stunden intensiver Arbeit komme die Müdigkeit und nach einem gesunden Schlaf erwacht man mit neuen Gedanken und Ideen. In der Coronazeit hatte man dann wirklich Zeit zu arbeiten und vieles sei geschaffen worden.