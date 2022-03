Diebe klauen Kupfer von Aldinger Rathaus-Baustelle

Im Zeitraum von Donnerstag, 24., bis Montagmorgen, 28. März, haben unbekannte Täter von der Baustelle des Rathausneubaus am Marktplatz in Aldingen mehrere Kupferrohre, Kupferrohrverbindungen und Reststücke von bereits bearbeiteten Kupferrohren gestohlen. Die entwendeten Verbindungen und Kupferrohre mit unterschiedlichen Durchmessern (35, 45 und 54 Millimetern) und Längen zwischen zwei und fünf Metern haben einen Gesamtwert von rund 1000 Euro. Sie lagerten im genannten Zeitraum im Erdgeschoss des Rathausneubaus. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Spaichingen (07424/9318-0) in Verbindung zu setzen.