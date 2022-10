Die Vitrine in Aldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Vitrine am Yogagarten, Trossingerstr. 12 in Aldingen, existiert erst seit knapp einem Jahr, scheint aber bereits sehr beliebt und bekannt zu sein. Die Betreuer stellten fest, dass wesentlich mehr Bedarf vorhanden ist, als an Gegenständen angeboten wird. Legt man etwas in die Vitrine, hat es schon nach kurzer Zeit einen Abnehmer gefunden. Deshalb ist die Vitrine ganz oft total leer.

Gerade jetzt, wo die Flohmärkte ziemlich beendet sind, gibt es sicherlich viele private Händler, die einiges in ihr Lager zurückbringen, weil nie alles verkauft wird. Vielleicht sind hier Reste vorhanden, die man verschenken möchte oder man gibt dieses Hobby ganz auf und hat etwas übrig. Auch bei Umzügen und Wohnungsräumungen tauchen viele Sachen auf, die man eigentlich schon lange entsorgen wollte, die aber für die Tonne doch zu schade waren.

Hier kann man sinnvoll handeln und anderen Menschen eine kleine Freude machen - die Vitrine ist dafür der richtige Ort. Sie ist durchgehend geöffnet und jeder kann jederzeit etwas einstellen. Das können Dekoartikel jeder Art, Spiele, Puzzles, Bilder, Geschirr, Gläser, Vasen, Kerzen, Plüschtiere, Puppen, funktionierende Haushaltsartikel sein – einfach alles, was reinpasst. Beschädigte oder verschmutzte Dinge gehören allerdings in den Restmüll, auch Kleidung und Lebensmittel sind nichts für die Vitrine. Bücher können in die Aldinger Buchbox auf dem Marktplatz gestellt werden.

Die Betreuer freuen sich auf viele schöne Sachen. Weitere Infos unter 07424-85002.