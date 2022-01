Die Vitrine am Yogagarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich hat man sich durchgerungen und sortiert Überflüssiges aus. Oder man muss umziehen oder eine Wohnung räumen. Aber: Wohin mit den ganzen guten Sachen?

Das Buchboxteam wird oft gefragt, ob diese auch angenommen werden. Bisher musste das verneint werden, aber es hat uns schon lange beschäftigt, ob wir da nicht ein Angebot entwickeln können.

Im Sinne von Nachhaltigkeit soll nichts mehr in der Restmülltonne landen, was dafür eigentlich zu schade ist und sich vielleicht jemand darüber freuen würde. Dafür gibt es jetzt in Aldingen eine neue Adresse – die Vitrine wurde erfunden.

Hier kann man Schönes und Nützliches einstellen und jeder kann sich nehmen, was ihm gefällt – und das alles zu jeder Zeit, unkompliziert und kostenlos. Das können eine Kerze, eine Vase, irgendein Deko-Objekt, ein funktionierendes Haushaltsutensil sein, es können auch schöne Gläser und andere Dinge des täglichen Lebensbedarfes sein. Aber es soll nur eingestellt werden, wenn Platz ist. Was nicht in die Vitrine gehört sind Kleidung, Schuhe, Bücher, Lebensmittel, große Gegenstände und alles, was schmutzig, unansehnlich oder kaputt ist, also nur Dinge, die man selbst auch mitnehmen würde.

Die Vitrine wird täglich gepflegt und soll immer sauber und ordentlich aussehen. Das Team ist sehr gespannt, wie das Angebot angenommen wird und welche Schmuckstücke auftauchen. Es freut sich auf viele schöne Dinge, die eine neue Heimat suchen und sicherlich auch finden werden.

Die Vitrine ist durchgehend geöffnet und steht ab sofort in Aldingen in der Trossinger Str. 12 beim Yogagarten.