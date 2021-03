Die Termine für die kommunalen Corona-Schnelltests in Aldingen und Aixheim

Das kommunale Corona-Testangebot der Gemeinde Aldingen gilt für Aldingen und für Aixheim und wird sowohl in Aldingen als auch in Aixheim von den jeweiligen DRK-Ortsgruppen durchgeführt. Das DRK Aldingen testet jeweils mittwochs und samstags in der Erich-Fischer-Halle; das DRK Aixheim jeweils am Dienstag und Freitag in der Turn- und Festhalle.

Es handelt sich um ein kostenfreies Angebot für Aldingen/ Aixheim (solange Vorrat reicht) über die DRK-Ortsgruppen und die Gemeindeverwaltung. Es gibt kein Termin-Vergabesystem und keine Anmeldung. Bitte kommen Sie nur zum Testen, wenn Sie symptomfrei sind. Kinder ab sechs Jahren können in Begleitung von Erziehungsberechtigten getestet werden; bei 14- bis 18-Jährigen muss eine schriftliche Einwilligungserklärung eines Erziehungsberechtigten vorgelegt werden. Bitte kommen Sie wenn möglich alleine; Abstands-/ Hygienevorschriften beachten; es herrscht Maskenpflicht (FFP2 / Medizinische Maske). Den Aufklärungsbogen möglichst herunterladen, ausdrucken und ausgefüllt zum Testen mitbringen.

Die Termine in Aixheim (jeweils in der Turn- und Festhalle) sind:

Freitag, 2. April, 18 bis 20 Uhr,

Dienstag, 6. April, 18 bis 20 Uhr,

Freitag, 9. April, 18 bis 20 Uhr,

Dienstag, 13. April, 18 bis 20 Uhr,

Freitag, 16. April, 18 bis 20 Uhr.

Die Termine in Aldingen (jeweils in der Erich-Fischer-Halle) sind:

Mittwoch, 31. März, 19 bis 21 Uhr,

Samstag, 3. April, 9 bis 12 Uhr,

Mittwoch, 7. April, 19 bis 21 Uhr,

Samstag, 10. April, 9 bis 12 Uhr,

Mittwoch, 14. April, 19 bis 21 Uhr,

Samstag, 17. April, 9 bis 12 Uhr .