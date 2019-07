Die Segelflieger bleiben am Boden

Mit dem ersten Briefing ist der 51. Klippeneck-Segelflugwettbewerb am Samstagmorgen durch Denkingens Bürgermeister Rudolf Wuhrer offiziell eröffnet worden. Meteorologe Henry Blum trübte die erwartungsvolle Vorfreude der Wettbewerbsteilnehmer mit der Feststellung, dass am Samstag keine nutzbare Thermik zum Segelfliegen herrsche. Auf Grund der Wetterlage wurde auch der zweite Wettkampftag am Sonntag neutralisiert. Die Aussichten für Montag seien hoffnungsvoll, hieß es vom Klippeneck.

Seit vielen Jahren besuchen Fliegergruppen und Gäste das Klippeneck, um hier ein paar Tage, abseits von Hektik und Stress, das Segelfliegen und die herrliche Natur zu genießen. Highlight der Saison ist der internationale Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb, der traditionell in der ersten Woche der baden-württembergischen Sommerferien stattfindet. Gerd Lohner, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Segelflugclubs auf dem Klippeneck, konnte neben Denkingens Bürgermeister Rudolf Wuhrer auch den Vizepräsidenten des Luftfahrtverbandes Württemberg, Hans-Joachim Pross, willkommen heißen. Gerd Lohner informierte ausführlich die Teilnehmer über die geltenden Verhaltensregeln, die im EU-Naturschutzgebiet Klippeneck bestehen und wünschte ein gutes Miteinander während der kommenden Woche.

Froh und dankbar zeigte sich Denkingens Schultes Rudolf Wuhrer über den gelungenen Ausbau der Straße zum Klippeneck. Er sei guter Hoffnung, dass das Reststück im kommenden Jahr in Angriff genommen werde.

Wettbewerbsleiter Martin Trittler, Spaichingen, zeichnete unter dem Beifall der Anwesenden langjährige Teilnehmer mit Pokalen aus. So für zehn Jahre Guido Halder aus der Schweiz, Sascha Costabel (LSV Schwarzwald), Frank Möbbeck (SFG Spaichingen/Aldingen), Rainer Kienzle (Reutlingen) und Peter Reinert (SFG Spaichingen/Aldingen). 20 Jahre ist Ewald Krumm (Mössingen) dabei, 30 Jahre Jürgen von Podewils (LSV Schwarzwald).

Beim diesjährigen 51. Wettbewerb sind rund 90 Piloten in den Wettbewerbsklassen FAI-Standard, 15-Meter, 18-Meter, Doppelsitzer und Offene Klasse am Start. Flugbetrieb am Klippeneck findet vom Mai bis September jedes Jahr statt.

Nachstehend Teilnehmer aus dem Verbreitungsgebiet der Schwäbischen Zeitung:

18 Meter Klasse: Katharina Schwenk-von Podewils/Joachim Schwenk, Markus Schweizer, Jürgen von Podewils, Volker Herzog, Horst Kammerer, Volker Herbst, (alle LSV Schwarzwald), Martin Wirsch, (SFG Singen-Hilzingen), 2W. - Clubklasse: Sascha Kopp, (LSV Schwarzwald), Adrian Tschui, (LSV Blumberg), Gunter Holder, (Aero-Club Klippeneck), Peter Placht, (FGL Leibertingen), Simon Schmid, (SFG Singen-Hilzingen). - Doppelsitzer-Klasse: Harry Hezel/Sandra Hezel/Felix Hezel, Sascha Costabel/Marcel Unmuth, Ulrich Tenter/Mark Beckmann, (alle LSV Schwarzwald), Armin O. Vogel, (SFG Schwenningen), Peter Reinert, (SFG Spaichingen-Aldingen). - Offene Klasse: Frank Möbbeck/Falk Borowski, (SFG Spaichingen-Aldingen), Henry Blum/Volker Schütz, Joachim Hirt, (beide LSB Schwarzwald Baar).

Großes Wettbewerbsteam

Der 51. Klippeneck-Segelflug-Wettbewerb 2019 wird von einem großen Team gestemmt. Mit dabei sind: Martin Trittler (Wettbewerbsleiter), Frank Möbbeck (Flugleitung), Gudrun Trittler (Anmeldung), Sören Ebser (Presse), Henry Blum (Meteorologe), Gerhard Renner (Streckenplanung), Nathalie Hahn und Willi Eppler (Camping), Elena Ebser (Büroleitung), Gerd Lohner (Aufbau und Umweltschutz), Falk Rüth (Webseite und Auswertung), Susanne Lippert (Flugbetrieb und Büro), Karima Lippert und Norbert Veeser (Flugleitung)

Die Jury bilden Gaby Haberkern (Hornberg), Helge Loschan (Reiselfingen) und Reinhard Diez (Hahnweide). Ein ansprechendes Rahmenprogramm rundet die Woche auf dem Klippeneck ab.