Die Schriftführerin des Musikvereins Frittlingen im Interview: „Die Gemeinschaft ist das A und O“

Der Frittlinger Musikverein richtet am Wochenende das Kreisverbands-Musikfest aus und feiert gleichzeitig vier Tage lang sein 100-jähriges Bestehen. Die Frittlinger Kapelle ist vom Altersschnitt sehr gut gemischt, hat viele junge Mitglieder und junge Musiker übernehmen auch Verantwortung. So wie Sonja Muschal, die Tochter der MV-Vorsitzenden Tine Rothenbacher. Sie hat schon mit 21 das Amt der Schriftführerin übernommen, das war vor zehn Jahren. Regina Braungart hat sich mit ihr unterhalten.

Frau Muschal, Sie sind eine noch junge Funktionärin eines alten, ehrwürdigen Vereins, der Jubiläum feiert. Wie fühlt sich das an?

Aufregend, weil es viel Arbeit ist und man sich ständig fragt, wie das was man macht auch ankommt. Man merkt, wie viel Arbeit es ist, so ein Fest zu organisieren und es ist faszinierend, dass der Ausschuss und die Kapelle zusätzlich zu ihren 40-Stunden-Arbeitswochen und ihrer Familie bereit sind, das zu tun, und dann am Fest Urlaub zu nehmen.

Glauben Sie, dass Ihr Verein auch noch in 100 Jahren bestehen wird?

Ich wünsche es mir, weil er doch ein wichtiger Bestandteil im Gemeindeleben ist, egal ob kirchlich oder weltlich. Aber ich glaube, dass es in Zukunft wegen den steigenden Anforderungen im Arbeitsleben noch schwieriger wird, Funktionäre zu finden. Am zusammen Musizieren wird sich wohl nicht viel ändern, aber ich kann mir vorstellen, dass alles digitaler wird, etwa die Noten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder zuhause übt und man sich nur noch bei Auftritten sieht. Denn man genießt ja das Miteinander, das gemeinsame Spielen und das dann bei Auftritten rüberzubringen. Und die ganzen Emotionen, die damit verbunden sind.

Die Kommunikation ist wichtig...

Die Gemeinschaft ist das A und O. Dass man sich trifft, miteinander kommuniziert, und zwar in einer Altersspanne von 16 bis in die 60er. Das ist in anderen Vereinen oft nicht der Fall. Zum Beispiel beim Fußball. Das macht für mich im Musikverein das Besondere aus. Der Kontakt zu ganz jungen und zu den älteren Mitgliedern, das Schwätzchen. Das ist heute wichtiger als früher, weil die Kommunikation sonst digital geworden ist. Wir haben natürlich auch eine Whatsappgruppe, aber es gibt den einen oder anderen, den verständigt man per Telefon oder e-Mail.

Man denkt für einander mit?

Ja, ich meine schon.

Wie schaffen Sie es – Ihre Mutter ist ja Vorsitzende – dass ganz junge und auch deutlich ältere Musiker in der Kapelle sind und sich vertragen? Das fängt ja schon beim Repertoire an.

Da gehören beide dazu, denn die Unterschiede sind ja nicht nur altersbestimmt. Wir haben im Verein Leute, die sind eher religiös, und denen sind diese Feste wichtig, und andere, denen ist das nicht so wichtig. Das ist dann auch beim Repertoire so, die einen mögen lieber moderne Stücke und spielen dann aber natürlich auch Marsch und Polka - und anders herum. Man spielt gemeinsam, auch wenn man mal keinen so großen Spaß an dem Stück hat, aber man weiß, dass jemand anders eine große Freude daran hat. Es muss eine gute Mischung sein. Auch bei den Schwierigkeitsgraden.

Das heißt, das Mitmachen hat auch eine soziale Komponente.

Genau.

Welche Konzepte haben Sie, immer wieder Nachwuchs zu gewinnen? Ihr Verein ist doch recht jung im Durchschnitt.

In der Grundschule haben wir eine Flötengrupe, bei der der Musikverein die Instrumente mitfinanziert. Wir machen Instrumentenvorstellungen und auch Elternabende, bei denen wir uns und die Instrumente vorstellen. Dieses Jahr gibt es wieder eine Bläserklasse und wir hoffen immer, dass es dann weiter geht in der Jugendkapelle. Auch die Kooperation mit dem Musikverein Denkingen im Jugendbereich bringt viele Vorteile, weil die Gruppe so einfach größer ist und sich so die Instrumente auch gut ergänzen. Das funktioniert sehr gut. So können wir uns auch die Kosten teilen. Nur einmal in Denkingen und einmal in Frittlingen zu proben ist vielleicht ein wenig umständlich. Aber so haben die Jugendlichen auch mehr Auftritte und das denke ich, ist schon ein Ansporn. Wir bieten auch viele sonstige Angebote, wie Schlittschuhlaufen, Kinderdisco, Kinderfreizeiten, Probenwochenende.

Was gefällt Ihnen persönlich daran, Mitglied im Musikverein zu sein?

Sich aktiv im Vereinsleben einzubringen, gemeinsam zu musizieren, das Musizieren an sich. Die Musikprobe am Freitag ist ein fester Bestandteil im Kalender. Es ist ein positiver Start ins Wochenende. Klar ist man erschöpft, aber so ist es wie ein Abschluss und man trifft wieder Freunde, nimmt sich Zeit für sich und die Musik.

Und als Funktionärin?

Ich denke, so ein Verein funktioniert nur, wenn es welche gibt, die ihn organisieren.

Was wünschen Sie sich fürs Jubiläumsfest?

Gutes Wetter, viele Leute, es sind ja 1100 Musiker. Ganz besonders freue ich mich auf den Massenchor. In einem so riesigen Haufen zusammen dasselbe zu spielen, das ist schon etwas ganz Besonderes.