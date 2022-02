Die zweite Impfaktion in der Aldinger Gemeindebücherei ist mit Erfolg über die Bühne gegangen: Rund 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene kamen, so berichtet die Bücherei in einer Pressemitteilung, um sich entweder mit Moderna oder Biontech impfen zu lassen.

Viele kamen zum Boostern, etliche aber auch zur Erstimpfung. Ein dreiköpfiges Team stand bereit für Vorgespräche und Impfung sowie für einen eventuellen Notfall, der aber nicht eintrat.

Die Bücherei war an diesem Samstag wie immer in der ersten Woche des Monats geöffnet, so dass die Ruhezeit nach der Spritze gleich noch zur Ausleihe genutzt werden konnte.

Die Ärztinnen Madeline und Annalena Fink sowie Krankenschwester Tania Urz waren begeistert vom Ort ihres Wochenend-Einsatzes und zogen sich in ihren kurzen Pausen mit einem Buch zurück. „Das ist die schönste Location, in der wir bisher geimpft haben,“ schwärmte das aus Esslingen kommende Team.

Die nächste Impfaktion in der Bücherei ist am Samstag, 19. Februar, von 10 bis 16 Uhr.