Die Katholische Kirche in Aldingen wird saniert

Unmittelbar nach Ostern wird die katholische Kirche in Aldingen wegen dringend notwendiger Reparaturarbeiten geschlossen. Gottesdienste finden während der Schließung im Saal des Gemeindehauses statt. Die Dauer der Schließung wird auf etwa drei Monate geschätzt, teilt die Kirchengemeinde mit.

Statische Untersuchungen hatten ergeben, dass die Betonstürze an den vier Ecken unter dem Kirchendach beschädigt sind und Risse aufweisen. Um größere Schäden zu vermeiden, müssen die Risse geöffnet und fachmännisch repariert werden. Dazu ist es erforderlich, an allen vier Ecken der Kirche sowohl außen als auch innen Gerüste aufzubauen.

Da auch innen in der Kirche Gerüste aufgestellt werden müssen, wird das Gestühl ausgebaut. Der Kirchengemeinderat hat sich entschlossen, die Schließzeit zu nutzen und die Wände in der Kirche reinigen zu lassen. Dies wird durch Restauratoren auch am Altarbild durchgeführt.

Reinigungsproben hatten ergeben, dass vor allem durch Kerzenruß die Wände über die vielen Jahre hinweg verschmutzt wurden. Weiterhin wurde entschieden, dass bei dieser Gelegenheit auch der Holzboden unter dem Gestühl aufgearbeitet wird.

Um den Gläubigen auch weiterhin die Teilnahme an Gottesdiensten in Aldingen zu ermöglichen, wurde der Saal im Gemeindehaus für maximal 30 Gottesdienstbesucher hergerichtet. Die Gottesdiensttermine werden wie bisher im Amtsblatt veröffentlicht.

Zudem besteht die Möglichkeit, Gottesdienste in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit zu besuchen.