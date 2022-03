Die Hausener Helfer vom DRK feiern 60-jähriges Bestehen

Im 60. Jahr ihres Bestehens plant die DRK-Bereitschaft Hausen eine Reihe von Partys:

Die 80er-Party startet am Samstag, 26. März, im großen Saal des Hofguts Hohenkarpfen. Ab 21 Uhr legt DJ Munze auf. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Auch das traditionelle Vatertagsfest ist für Donnerstag, 26. Mai, wieder geplant – auch bei Regen. Gefeiert wir an/in der Verenahalle mit einem Frühschoppen mit der Musikkameradschaft Hausen o.V., Schlager mit DJ Waldi und der Intakt Allstyle Band. Außerdem soll es eine Fahrzeugschau und diverse weitere Attraktionen geben. Beim Vatertagsfest startet dann auch der Kartenvorverkauf für die nächste Veranstaltung, nämlich die

Open-Air-Schlagerparty am Samstag, 2. Juli. Die Schlager Club Band spielt und singt live „die besten Hits der Schlagerwelt“. Auch diese Party wird an der Verenahalle stattfinden – bei schlechtem Wetter in der Halle.