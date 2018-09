Wie weit sind eigentlich die Bauarbeiten rund um die Aldinger Gemeinschaftsschule vorangeschritten? Diese Frage hat Aldingens Bürgermeister Ralf Fahrländer am Dienstagabend mit einer Exkursion beantwortet. Zu der hatte er die Mitglieder des Bauausschusses eingeladen – sie sollten schon in diesem frühen Stadium erfahren, wie es um die „größte Baustelle der Gemeinde“, wie Fahrländer sie nennt, steht.

Und die macht in diesem frühen Stadium einen recht munteren Eindruck. Bereits Ende vergangenen Jahres wurde hier die Zufahrt für die Baufahrzeuge hergerichtet. „Und jetzt fiel endlich der Startschuss“, sagte Bürgermeister Fahrländer, der den Bauausschussmitgliedern „zum frühestmöglichen Zeitpunkt“ Gelegenheit geben wollte, die Baustelle zu sehen. „Von der Bauzeit her sind wir voll im Plan, wir haben aber auch erst angefangen“, sagte Jens Hafner vom Aldinger Bauamt, der für den technischen Teil der Exkursion verantwortlich war. Den Ausschussmitgliedern konnte Hafner nach nur wenigen Wochen Arbeit bereits das Untergeschoss des Anbaus präsentieren Ebenso sind die Nottrassen für Strom und Nahwärme eingerichtet, kommende Woche folgt die Wasserversorgung.

Ziel sei es, in den kommenden zwei Wochen das Hauptgeschoss zu betonieren und die Betonarbeiten, die sich über zwei Geschosse erstrecken, bis Ende des Jahres zu beenden.

„Die Fenster kommen aber nicht vor April und vorher können hier auch keine Installationsgewerke arbeiten“, so Hafner. Die Arbeiter sollen im zweiten Bauabschnitt ans Werk gehen.

Unterricht in Containern

Bis der Unterricht, der in den kommenden Monaten zum Teil in Containern stattfinden muss, wieder wie üblich im Schulgebäude abgehalten werden kann, dauert es laut Hafner bis Frühjahr 2020. Erst dann sei der Einzug in das Obergeschoss möglich. Die Mensa soll danach im Laufe des Jahres fertig werden. 2021 sollen die Bauarbeiten komplett abgeschlossen werden.

Land und Gemeinde investieren in den Ausbau

Bis 2020/21 investiert die Gemeinde in den Ausbau des Schulzentrums insgesamt 9,5 Millionen Euro. Auch das Land Baden-Württemberg unterstützt seine Städte und Gemeinden bei Umbaumaßnahmen mit dem „Kommunalen Sanierungsfonds“, der seit 2017 für die Sanierung bestehender Schulen öffentlicher Schulträger zur Verfügung steht. Dafür nimmt das Land dieses Jahr mehr als drei Millionen Euro in die Hand. Für die Gemeinschaftsschule in Aldingen fielen davon rund 1,02 Millionen Euro ab. Genutzt werden soll dieses Geld unter anderem für neue Flucht- und Rettungswege, Brandwände, den Einbau eines Treppenlifts, die energetische Sanierung der Gebäudehülle, neue Fenster, Heizungs- und Sanitärinstallationen, Böden, Wände, Putz und Anstrich.