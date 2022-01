Die Galerie im Altbau bietet Kreativkurse

Die Galerie im Altbau und das Café Waltraut haben bis 19. Januar geschlossen. Danach gehen die Kurse für das erste Halbjahr los: Der Kurs „Acryl und Mischtechnik mit Sand, Asche, Marmormehl - Abstrakte Malerei mit Brigitte Günther“ findet am Freitag, 11. Februar, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 12. Februar, von 10 bis 17 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 110 Euro plus Materialkosten.

Rosenschalen, Schüsseln und Kugeln können mit Adelheid Imhof am Freitag, 4. Februar, getöpfert werden. Der Kurs geht von 14 bis 18 Uhr und kostet 50 Euro zuzüglich Material- und Brennkosten. Objekte für Garten können die Teilnehmenden mit Silvia Jung am Freitag, 4. März kreieren. Der Kurs läuft von 14 bis 18 Uhr und kostet 50 Euro zuzüglich Material- und Brennkosten.

Im Raku-Kurs mit Elke Mauz können Objekte nach Wunsch am Samstag, 26. März, von 10 bis 17 Uhr geschaffen werden. Außerdem soll es einen Tag Rakubrand im Freien geben, der Termin hierfür wird im Kurs vereinbart. Die Gebühr beträgt 160 Euro plus Material- und Brennkosten.

In einem Kreativkurs können Schmuck und kleinere Objekte mit Kornelia Ritzi gefertigt werden. Der Kurs findet am Freitag, 28. Januar, von 14 bis 17 Uhr statt. Er kostet 40 Euro plus Materialkosten. Außerdem können Teilnehmer bei Kornelia Ritzi Emaille-Schmuck anfertigen. Der Kurs kostet 40 Euro plus Materialkosten und findet am Freitag, 11. März, von 14 bis 17 Uhr statt.

Der Kurs „Shibori mit Birgit Krins-Gudat“ findet am Samstag, 12. März, von 10 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 90 Euro, Kosten für Material kommen dazu. Weitere Kurse sind laut Pressemitteilung noch in Planung. Anmeldung unter galerie.im.altbau@gmail.com.