Sogenannte Streu- und Speisewürze hat inzwischen eine lange Tradition sowohl in Privat- wie auch in Profiküchen. Am unbefangensten gehen die Schweizer mit ihrem Aromat und den verschiedenen Abwandlungen um. In nicht wenigen eidgenössischen Lokalen stehen flüssige oder pulverförmige Geschmacksverstärker direkt neben Salz- und Pfefferstreuer.

Das Dumme an solchen Mitteln ist nur: Wer richtig handwerklich kocht, der erzeugt dabei von allein genug Geschmack, der nicht erst künstlich verstärkt werden muss.