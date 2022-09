Die Aldinger Buchbox

Am kommenden Samstagnachmittag, 1. Oktover, geht es in der Buchbox um Literatur des 20. Jahrhunderts zum Beispiel um Ruhm und Ehre – die Nobelpreisträger für Literatur: Thomas Mann: Buddenbrooks, Meisternovellen, Alexander Solschenizyn: Krebsstation, Der erste Kreis der Hölle, August 14, Reiner Stocher: Franz Kafka Die frühen Jahre, Die Jahre der Entscheidung, Der Prozess, John Knittel: Via Mala, Abd-El-Kader, Ernest Hemingway: Der Garten Eden, In einem anderen Land, Der alte Mann und das Meer, Max Frisch: Homo faber, Andorra, Montauk, Friedrich Dürrenmatt: Justiz, Der Besuch der alten Dame, Die Physiker, Der Richter und sein Henker, Grieche sucht Griechin, Berthold Brecht: Leben des Galilei, Mutter Courage und ihre Kinder, Der kaukasische Kreidekreis. Und weitere Bücher von Pearl S. Buck, Doris Lessing, Joseph Roth, Antoine de Saint Exupery ( Der kleine Prinz, Man sieht nur mit dem Herzen gut, Briefe an Rinette), Boris Pasternak, Louis Bromfield. Deutsche Erzähler des 20. Jahrhunderts, 2 Bände. Und dazu: Die große Erzählerbibliothek der Weltliteratur 27 Bände, z.B. von Gogol, Dickens, Zola, Tolstoi, Swift, Diderot u.a. (edle Ausgaben).

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424 / 849 57 (AB), Rita Rechlin 07424-850 02 (AB).