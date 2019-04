DFB-Verdienstnadel für Mesle

Im Rahmen der Hauptversammlung des Sportvereins Dürbheim hat Werner Mesle vom Vorsitzenden des Fußballbezirks Schwarzwald, Marcus Kiekbusch, die selten verliehene DFB-Verdienstnadel mit der Würdigung „Du bist ein Botschafter des Sports“ verliehen bekommen.

In seiner Laudatio zur Ehrung sagte der Bezirksvorsitzende aus Aldingen, Werner Mesle habe in seiner langen Zeit als Mitglied und Aktiver des SV Dürbheim sämtliche Ehrenämter durchlaufen, vom Vorsitzenden, Jugendleiter, Hüttenwart bis zum Sportplatzpfleger, um nur einige zu nennen. Seit mehr als 60 Jahren gehe er im SV Dürbheim „gradlinig seinen Weg, ohne an sich selbst zu denken.“

Bereits im Jahre 2014 ist Werner Mesle mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet worden. Kiekbusch erinnerte auch an die Tätigkeit von Werner Mesle als Schiedsrichter. Durch sein gutes Gespür für den Fußball brachte er es selbst bis in die Verbandsliga als Schiedsrichter und war in der höchsten Amateurklasse ein begehrter Spielleiter. Werner Mesle, der kaum einmal eine Schiedsrichter-Schulung auslässt, ist schon seit einigen Jahren Ehrenmitglied der Schiedsrichtergruppe Tuttlingen.